La historia de amor de Raphael y Natalia Figueroa se remonta a finales de los años sesenta del siglo pasado. El artista y su mujer son uno de los matrimonios más consolidados del papel couché de nuestro país, además de los más admirados. Ellos son el ejemplo de resiliencia y de que la unión, en los momentos críticos de la vida, une más que separa. Una promesa que se hicieron el 14 de julio de 1972, ante los ojos de Dios, en Venecia.

Raphael y Natalia son el ejemplo de que los opuestos se atraen. Ambos coincidieron a pesar de haber nacido en dos entornos completamente diferentes: el aristocrático y el artístico. Mientras que el cantante, que nació en una familia humilde, perseguía su sueño de convertirse en un exitoso cantante, ella se educó en el seno de una familia de la aristocracia, ya que su abuelo era el conde de Romanones e hija del marqués de Santo Flores. Además, hasta que tuvieron su primer encuentro, Natalia se formó para ser periodista mientras que Raphael componía canciones. Sin embargo, el destino quiso que ambos se cruzaran por primera vez en 1968, en Madrid, aunque en un primer momento, antes del flechazo final, fueron amigos.

Raphael y Natalia Figeroa en la ceremonia religiosa de su boda. (FOTO: GTRES)

Cuatro años después, la pareja pasó por el altar para jurarse amor eterno, una promesa que han cumplido a rajatabla. Sin embargo, un año antes de ello, trataron de jugar al despiste con la prensa, ya que no respondían a ningún tipo de pregunta que tuviera que ver con su boda. Tal fue su discreción con este asunto que decidieron no casarse en España a intercambiar sus votos el 14 de julio de 1972 en Venecia. No obstante, su deseo de que nadie se enterara fue, cuanto menos, fallido y la prensa logró localizarlos.

Al día más importante de sus vidas acudieron un total de cien personas (a las que citaron el aeropuerto sin decirles cuál era el destino final). Es decir, solo fueron sus más allegados, entre los que se encontraron Antonio Mingote y José María Pemán. El enlace matrimonial, que fue religioso, tuvo lugar en la iglesia de San Zacarías, cerca de la plaza de San Marcos, en Venecia, que estaba inundada de flores. Una ceremonia que estuvo oficializada por el padre José Zenobio, que voló de México a Italia para casar al artista y a la aristócrata. Tras ello, los recién casados y sus invitados se desplazaron hasta el hotel Danieli, donde tuvo lugar el convite en el que se sirvió salmón ahumado, roast beef, vichyssoise, tarta y helado.

Los looks nupciales de Raphael y Natalia Figueroa en su boda. (FOTO: GTRES)

En cuanto a los looks nupciales, mientras que Raphael vistió un tradicional traje de chaqué, la novia (que suele acaparar en las bodas todas las miradas) optó con un vestido blanco con varios guiños a España, aunque se casó en otro país. Para uno de los días más importantes de su vida, Figueroa lució un look de los modistos Herrera y Olleo, que eran amigos de la pareja. En cuanto al beauty look, la mujer del artista optó por llevar la melena suelta que adornó con una flor de organza.