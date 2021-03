El Corte Inglés vende en oferta el tratamiento facial más completo de Braun. Esta marca es especialista en el cuidado de la piel y no ha dudado en crear un pack completo para el rostro. Si no tienes tiempo para pasar por las manos de la esteticista o simplemente has decidido quedarte el máximo tiempo posible en casa, pon rumbo a la web de El Corte Inglés. Tendrás en poco más de 56 años, lo que te costaría una sesión de esteticista una herramienta para hacerte un tratamiento completo.

El Corte Inglés vende el mejor regalo con descuento, un tratamiento facial completo

Braun es la marca de referencia que firma este tratamiento facial completo que podemos permitirnos y necesitamos. En este pack lo tenemos todo para preparar nuestra piel para la primavera. Es hora de lucir mejor que nunca, dejamos atrás las temperaturas extremas y recibimos al sol. De igual forma que un protector solar es imprescindible, también lo será este tratamiento en oferta en El Corte Inglés.

Esta herramienta de Braun, el modelo FaceSpa es como visitar a un esteticista cada día. Se compone de dos elementos que son claves para que nuestro rostro esté impecable. La limpieza y la depilación son dos pasos básicos a cualquier edad. No importa que tengamos 20 o 50, este sistema 2 en uno de Braun nos cambiará la vida por completo. Puede ser el regalo de santo, de cumpleaños o del Día Internacional de la mujer.

Se compone de un potente cepillo de limpieza. Si nunca has probado un cepillo de limpieza facial ha llegado el momento de hacerlo con este elemento de venta en El Corte Inglés. Ni rastro del maquillaje y con una piel suave. Preparada para impregnarse del sérum de noche o de la crema hidratante que usemos. Los resultados serán mejores con el rostro convertido en un lienzo en blanco.

Exfolia a la perfección y rejuvenece la piel, solo por estas dos promesas cumplidas ya debemos hacernos con esta herramienta básica. Braun es sinónimo de Calidad y gracias a El Corte Inglés podemos tener este pack en casa con un solo clic. Además de este cepillo de limpieza hay otra herramienta incluida.

El sistema de depilación fácil que incluye es uno de los mejores que hemos probado nunca. Salir de casa con unas cejas perfectas, sin rastro de algún pelo del bigote perdido y una piel radiante nunca ha sido tan fácil. Teniendo en cuenta que tiene un descuento este pack es una oferta imposible de rechazar.