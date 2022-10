La transformación del rostro de Melanie Griffith foto a foto

Melanie Griffith ha vuelto a ser tendencia. Con motivo del estreno de Halloween Ends en Los Ángeles, la que fuera mujer de Antonio Banderas ha vuelto a acaparar todos los flashes. Y no solo por reinventar el traje de chaqueta, sino también por lucir nuevo look. Sumándose a la tendencia de 2022, la hollywoodiense se ha cortado el pelo igual que su hija Dakota Jonhson. Un estilismo a capas, con melena larga y flequillo abierto que no le podía sentar mejor.

Y es que, desde que su nombre comenzase a sonar en la industria de la interpretación, muchos han sido los cambios que han rodeado a su figura. Aunque, desde su debut en los cines en los años 70, dejó una imagen dulce de la entonces adolescente, cuando cumplió 14 años y comenzó un romance con Don Johnson, su rostro no tardó en reflejar las consecuencias de una época protagonizada por las drogas y el alcohol.

Desde entonces, la apariencia de Melanie ha sido durante años objeto de comentarios. Amante del bisturí, la intérprete de Lolita se ha sometido a varios retoques estéticos y operaciones para mejorar su rostro que no han pasado desapercibidas y que, a través de las imágenes de archivo, son más que notables, aunque algunos celebs se nieguen a reconocerlo.

A sus 65 años, la actriz estadounidense sigue tan radiante como siempre y la edad ya no es un obstáculo reflejado en su rostro. El retoque más notable a primera vista es su nariz. La rinoplastia ha pasado a ser ya una forma de vida, pues son muchos los rostros conocidos que han confiado en la medicina estética para mejorar este aspecto. Gracias a esta intervención, la hollywoodiense ha conseguido reducir la punta de su nariz que, a día de hoy, luce redondeada y sin imperfecciones.

Otro cambio notable en su rostro son los labios, que también encabezan la lista de retoques estéticos en tendencia. Pese a que en un principio Melanie se decantó por rellenarlos con ácido hialurónico para parecer más gruesos, actualmente ha recurrido al afinamiento para lucir más sofisticados, elegantes y naturales. Asimismo, la actriz también se ha sometido al famoso bótox tan normalizado en la industria cinematográfica. Hace ya 30 años, en los inicios de la toxina botulínica, la actriz quiso ser pionera en el tratamiento y probar con algunos retoques como en los pómulos o en el mentón.

Pero no todo quedó ahí pues, pese a que su cirugía plástica más famosa fue el lifting facial, lo cierto es que la dermoabrasión a la que tuvo que someterse debido a un cáncer de piel se llevó el protagonismo absoluto. Fue en agosto de 2018 cuando la actriz publicó una fotografía con la nariz vendada en la que explicó el tratamiento al que se estaba sometiendo para eliminar las últimas células cancerosas de su rostro. Finalmente, el cáncer fue superado y hoy en día puede seguir fardando de ser una de las actrices de Hollywood más bellas de la industria.