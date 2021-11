Valentina Ferragni, hermana de la popular influencer italiana Chiara Ferragni, tiene cáncer de piel. Así lo ha confirmado ella misma a través de sus redes sociales. La joven llevaba varios meses pendiente de una herida que le había salido en la zona de la frente y que los médicos pensaron en un principio que se trataba de un pequeño quiste. Sin embargo, no ha sido así.

«Por desgracia, no se trataba de un quiste, sino de un carcinoma basocelular, un cáncer malo localizado en una zona concreta. No es uno de los más peligrosos para la salud, pero sí para la piel. Los médicos me dijeron que era la primera vez que lo veían en una persona de 28 años, ya que se suele dar en personas de entre 50 o 60 años, incluso más mayores. Por eso, es bastante raro a mi edad y el diagnóstico fue difícil», ha explicado la también influencer en un post en su cuenta de Instagram, donde muestra las secuelas de la cirugía.

Un proceso que empezó como un pequeño punto y que terminó convirtiéndose en un enorme grano que los facultativos tuvieron que extirpar y analizar. «En este año, el carcinoma me cambió mucho la cara, durante algunos meses estuvo como desaparecido, luego volvió lentamente. Pero empezó a empeorar y a ulcerarse alrededor de septiembre de 2021, y luego volvió a tener una cara normal en octubre», ha dicho Valentina Ferragni en su cuenta.

La joven ha aprovechado esta situación para lanzar un mensaje a la población e insistir en la importancia de ir al médico: «como os he dicho antes, cuento esto porque es muy importante ir al médico si algo va mal, si algo no desaparece, si te sientes rara. Yo tengo 28 años y este cáncer tan malo es raro en gente de mi edad, pero por suerte lo cogí a tiempo», ha sentenciado.

Según los especialistas, el carcinoma basocelular es el más frecuente de todos los tipos de cáncer cutáneo. De hecho, constituye el 80-90% de todos los cánceres cutáneos y es el tumor más frecuente en humanos. Puede aparecer en cualquier zona e la piel aunque lo habitual es que se produzca en zonas más expuestas al sol, como la cara, el cuello o la cabeza. Las lesiones van desde un nódulo rosado a una cicatriz blanquecina con los bordes mal delimitados.

Aunque es el tumor más frecuente, su evolución es lenta, por eso además, hay una baja probabilidad de metástasis. El problema son los tumores que se ubican en zonas delicadas, como los ojos, la nariz o las orejas. Es importante cuidar la piel y protegerla del sol para evitar que se reproduzca, por so la influencer ha querido insistir tanto en la necesidad de acudir al médico de manera periódica.