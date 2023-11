El traje con el que hasta las influencers se copian entre ellas: es de Springfield y está rebajado

Tienes un dos piezas la mar de elegante que se convierte en el traje con el que hasta las influencers se copian. Lo llevan desde Laura Escanes a Anna Martí Padilla. Y ahora puede ser tuyo.

Tienes el chaleco y pantalón en Springfield. Y lo puedes combinar tantas veces como quieras con diversas piezas.

Descubre el traje con el que hasta las influencers

Por un lado, encontramos el chaleco con escote de pico, con dos bolsillos falsos de vivos en el delantero y con cuadros. Es de cuadros y te va a encantar.

En su composición es de destacar que se elabora en 75% poliéster, 20% acrílico, 2% poliamida, 2% algodón, 1% lana. Mientras que los cuidados son de temperatura máxima de lavado 30C, no blanquear, no secar en secadora, con planchado suave y no lavar en seco.

Este chaleco es perfecto para llevar sin nada debajo, como hacen las influencers pero si hace algo de frío entonces te lo pones con blusas, tops, jerséis, etc.

Por otra parte, también se lleva el pantalón largo de talle alto, con bolsillos en los laterales, con cierre de botón y cremallera, con pierna ancha y con cuadros. Es decir que es ampliamente versátil. Lo tienes para llevar con el mismo chaleco, también con blazers en negro, gris o blanco, y también de diversos colores.

El material es de 75% poliéster, 20% acrílico, 2% poliamida, 2% algodón, 1% lana, mientras que los cuidados del pantalón son temperatura máxima de lavado 30C, no blanquear, sin secar en secadora, con planchado suave y no lavar en seco.

Cuál es el precio de cada pieza

El chaleco está en oferta, así que es el momento de tenerlo y poder combinar con diversidad faldas y pantalones.

Si antes tenía un precio de 49,99 €, luego se bajó a 34,99 €, teniendo un descuento del -30%. Las tallas que puedes tener directamente de la web son la S y la M. mientras ue por su parte, el pantalón Cornwood, tiene un precio de 49,99 euros, y en este momento, online, sólo está la talla 34.

Como ves, te quedas con dos piezas que puedes llevar por separado o bien juntas, y siempre quedan bien. Además en Springfield sabes que hay marcas propias y de otros diseños y siempre aportan la calidad que esperas y la calidad es superior.

Los comentarios de estas prendas son realmente positivos y las usuarias explican que las dos piezas juntas son fantásticas y quedan siempre bien.