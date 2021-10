El total look de Lefties con aires setenteros y barato de Paula Echevarría

Paula Echevarría viaja al pasado y nos enseña lo bien que puede quedar un total look de aires setenteros y barato de Lefties. Para vestir bien no es necesario gastarse media nómina, las prendas de Paula Echevarría de este look se venden por 7,99 euros. El jersey, un buen básico para el otoño y el invierno, en negro como la influencer o en los otros tonos, hasta 5 disponibles y en todas las tallas las encontramos en las tiendas o en la página web de Lefties. La falda, vale lo mismo, 7,99 euros y es una de las tendencias de la temporada. Imita el estilo de Paula Echevarría con este conjunto de menos de 16 euros.

Paula Echevarría tiene el total look de Lefties con aires setenteros y barato

Lefties tiene el conjunto que ha enamorado a la mismísima Paula Echevarría y ha desatado las compras online en esta tienda low cost. Por un precio extremadamente bajo y un estilo setentero, podemos ir a la última tengamos la edad que tengamos. A sus 44 años, esta mamá de un bebé de pocos meses, no duda en ponerse la minifalda y las botas, con un total Look impresionante en todos los sentidos.

El jersey de Paula Echevarría está en Lefties por 7,99 euros. Este tipo de prendas son de lo más útiles para nuestro día a día. Podemos combinarlos con absolutamente todo, unos pantalones de vestir, jeans, falda o incluso leggins, todo es posible con un buen básico. Hay varios modelos similares, con un stock considerable, tendremos este jersey hasta en 5 tonos distintos y todas las tallas de la S hasta la XL. Es de punto con lo cual nos garantiza que se adaptará a nuestro cuerpo a las mil maravillas.

La falda de Lefties es uno de los tesoros de este otoño. Se lleva el estilo retro y setentero, este otoño 2021. Paula Echeverría aplica las tendencias actuales con las prendas más básicas, baratas y bonitas de Lefties, esta falda de 7,99 euros es perfecta para cualquier ocasión. Una buena opción para lucir piernas y parecer más alta. En la web parece más corta, pero tal como nos enseña la influencer es perfecta para bajitas. Podemos ponerle unas medias más o menos tupidas, botas altas, zapatillas, mocasines o taconazo, quedará perfecta. Está disponible en dos estampados igual de bonitos y todas las tallas. Es imposible no quedarnos sin una falda de lo más favorecedora.