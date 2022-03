Con la “llegada anticipada” de la primavera, nos hemos visto obligados a dar un giro de 180 grados a nuestro armario, al menos de manera temporal. Es por ello que hemos decidido dejar en la parte de detrás de nuestro clóset las chaquetas más abrigadas y las botas altas, apostando por tops coloridos con los que dar la bienvenida a una época del año llena de color y alegría.

Algunas de las marcas más conocidas tanto nacionales e internacionales se han percatado de este cambio sorpresa, motivo por el que también se han visto obligadas a sacar a la luz prendas de ropa con las que soportar mejor el calor, despidiéndonos antes que de costumbre de la ropa puramente invernal. Este es el caso también de las influencers, que han tenido que adaptar sus estilismos para que éstos sigan siendo “atractivos” para sus seguidores. Pero es innegable que a la hora de pensar en moda de cualquier época del año no se nos venga a la cabeza Bella Hadid. La supermodelo se ha consolidado como uno de los rostros más conocidos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, habiendo desfilado en algunas de las pasarelas más relevantes del panorama actual. Pero su importancia no se ha ceñido solo a esos escenarios, habiéndose adaptado a los tiempos a la hora de pasar sus looks a Instagram, el escaparate perfecto donde ya le siguen casi 50 millones de usuarios.

Gracias a esta red social hemos podido conocer aún mejor cuál es el street style de Bella, el cual sigue muy de cerca algunas de las tendencias más marcadas de los últimos meses que podrás encontrar fácilmente en Pull&Bear y que están resultado ser todo un éxito.

Predilección por los manguitos

Pese a que los manguitos llegaron con fuerza a nuestros armarios hace dos temporadas, en esta ocasión parece que han vuelto a cobrar importancia y ya podemos ver camisetas y tops disponibles con estos adornos tanto en página web como en tienda física. Teniendo en cuenta el diseño asimétrico de este básico y su color rosa blush, podríamos situarlo como uno de los must have del armario de Hadid, apto para combinar tanto con un vaquero como con una minifalda. A gusto del comprador.

Fan del drapeado

La textura drapeada se ha convertido en una de las más reclamadas dentro del mundo de la moda, siendo idónea para realzar la figura tanto en tops como en vestidos. Lejos de quedar en el olvido, con el paso de los meses esta tendencia ha ido consolidándose aún más, hasta el punto de que Pull&Bear ha creado un básico en color caqui que promete ser todo un éxito, más aún cuando Bella Hadid se entere de que esta tienda low cost tiene una opción que le encantará.

Tirantes y corsé

Si queremos comodidad y elegancia a partes iguales, los corsés se han convertido en una buena alternativa para combinar nuestros looks. Es por ello que en Pull&Bear se han puesto al día a la hora de crear un diseño de tirantes y color marrón chocolate, una de las tonalidades más utilizadas de los últimos meses.