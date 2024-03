El top de lunares de Stradivarius que está causando furor entre las andaluzas: es ideal para la Feria de Abril

Si no sabes qué ponerte en días festivos como la Feria de Abril, el top de lunares de Stradivarius es lo más. Causa furor y lo debes tener antes de que se agote.

Búscalo porque está en varias tallas y así tienes la que te vaya mejor y esté más ajustada a tu cuerpo. Triunfarás.

Cómo es el top de lunares de Stradivarius

En blanco y grandes topos en negro, es una pieza bien original que te va a permitir sobresalir en muchas fiestas. Lo tienes para cantidad de ocasiones y también para combinar con prendas más casual y otras totalmente elegantes.

En este caso, se trata de un top de escote recto y hombros descubiertos. Una de sus originalidades es que lleva el bajo acabado abullonado y lo hace todavía más especial. Mientras que la parte de la espalda es elástica tipo nido de abeja.

Siempre de moda

La suerte de tener este top es que no pasa de moda. El efecto lunares está siempre, sea en blanco, con lunares negro, lunares de color blanco o bien de otro color.

En cualquier caso, siempre hablamos de una opción muy versátil y divertida que te permite ir con un toque de estilo distinto.

Si eliges blusas sin mangas con estampado de lunares, entonces las tienes para meses de mayor calor y para salir por la noche. Hay tops como los de Stradivarius, en una variedad de estilos, para poder escoger entre siluetas ajustadas o bien modelos más sueltos con detalles como volantes o lazos.

Los tops crop con estampado de lunares son una opción moderna y juvenil. Lo mejor: se combinan con pantalones de talle alto o faldas. Mientras que las blusas o tops con hombros descubiertos se llevan para cantidad de ocasiones. Son sexys, se ajustan a tu cintura, y con el efecto abullonado puedes disimular tus curvas en cualquier momento.

Para llevar este estilo, debes saber combinar. Puesto que un top de lunares se mide por el tamaño de estos, el color y el estilo de la prenda y sabes que es mejor no abusar de ellos, o combinar con otros estampados si no quieres que tu look sea menos importante.

Composición y cuidados del top del momento

Está prenda ofrece seguridad y calidad. Está confeccionad en exterior a base de 100% algodón.

Entre sus cuidados, entonces debes tener presente toda la información que te dan en Stradivarius. Tanto en la etiqueta de la prenda como en la web puedes saber de qué forma cuidarla para que no se estropee y la conserves prácticamente como el primer día.

Para este top es mejor no usar secadora, lavar a maquina max. 30ºc, con centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110 º c, sin limpieza en seco. Y lo mejor es que puedas guardar esta prenda en un lugar bien seco para que no se estropee.

Hay determinados trucos para que el armario pueda oler a limpio. Primero, lo mejor es colgar la prenda en una percha para que no se arrugue, no la amontones con muchas otras, y además puedes dejar bolas de olor o bien ramitas de lavanda en el armario con el fin de que todo huela mejor.

Cómo puedes combinar la prenda

Es importante que combines este top con muchas otras prendas que sean más bien neutras para que el top sea protagonista de la fiesta como la Feria de Abril.

Es el caso del pantalón vaquero de 29,99 euros en diferentes tallas, esto te ofrece un look más casual, también están las zapatillas deportivas retro de precio 25,99 euros en variedad de tallas. Si lo que quieres es ir siempre bien vestida para la feria, entonces este top va perfecto con faldas de tubo en color negro o blanco, además de llevarte también el set de 6 pendientes en plata que tiene un precio de 5,99 euros. Además vas con la americana en blanco de tipo regular fit y precio de 29,99 euros y diferentes tallas.

Si te gusta este top sepas que también está en color negro, sin lunares, todo monocolor y el mismo acabado en efecto globo de popelín.

Cuál es el precio del top de lunares de Stradivarius

Destaca por su bajo precio. Pues lo compras por 29.99 euros. Las tallas que ahora puedes comprar online van de la XS a la XL. Y atenta porque tienes el envío gratuito a tienda, lo compras online y lo vas a buscar a tu tienda más cercana.

Si no quieres desplazarte, entonces es muy fácil. Compras, tienes que pagar unos mínimos pagos de envío y lo tienes en casa o en la oficina en unos días. Así tienes este top para la feria antes de lo que crees y te cuesta bien poco. Vas a la moda, elegante, con varias combinaciones y lo tienes para muchas otras ocasiones.