Está claro que delinearse los ojos de forma llamativa o elegir por ejemplo el maquillaje de ojos «cat eye» es ahora tendencia, por lo que se requiere tener un buen eye-liner, con el que lograr un buen trazado que además, sea duradero. Toma nota porque vamos a presentarte a continuación, el Top 5 de los mejores delineadores de ojos 2021.

Top 5 mejores delineadores de ojos 2021

El cosmético más admirado pero también el cosmético más temido. Se trata del delineador de ojos que solo la práctica nos llevará a utilizar al máximo.

A menudo nos volvemos locas por crear esa línea impecable y, si bien es cierto que al final todo es cuestión de habilidades manuales, elegir un buen producto realmente puede marcar la diferencia.

Entonces, ¿Cuáles son los mejores delineadores de ojos del mercado actualmente? Hemos seleccionado para ti los cinco delineadores de ojos más queridos del momento , los que todos los adictos al maquillaje tienen en su lista de deseos. Veamos cuáles son:

KVD BEAUTY , Tattoo Liner – La tatuadora más famosa,Kat Von D, ofrece en su línea de maquillaje un delineador de ojos que tiene la precisión de una pistola de tatuaje. La punta de fieltro fluye con gran precisión y el color se fija para no rendirse nunca más. A un coste de 20,99 euros realmente tienes un producto de excelencia. Si deseas comprarlo, se vende en Sephora.

NYX , Epic Ink Liner : el producto más emblemático de la marca. Famoso porque es universalmente considerado como el clon del famoso delineador de ojos de Kat Von D, al que se ve parece no solo por el tipo de punta, sino también por el tapón de «resorte» que ayuda a mantener el producto bien presente en la punta: el costo es sin embargo más cautivador: 10,45 euros.

CLINIQUE , Lápiz delineador de ojos líquido Pretty Easy – Uno de los delineadores de ojos más utilizados y populares en los últimos años. Alta precisión gracias al aplicador pero también a la fórmula de larga duración, hasta 24h: no gotea y no mancha incluso cuando las temperaturas suben de forma alarmante. Después de todo, por 25,90 € no podrías aceptar menos.

MAC Cosmetics , Pro Longwear Fluidline : un delineador de ojos en gel particularmente fácil de aplicar. Se fija en unos segundos manteniendo tonos decididamente brillantes. A pesar de su longevidad, se desmaquilla fácilmente. El precio es de 21,00 euros

STILA , Stay All Day Waterproof Liquid Liner – Delineador de ojos líquido , resistente al agua, famoso por su precisión pero también por su capacidad para no gotear nunca. Su éxito lo demuestra el hecho de que, a pesar de sus muchos años de vida en las estanterías, sigue siendo uno de los favoritos de los maquilladores. El coste de 16,45 €, que es muy competitivo, tampoco viene mal .