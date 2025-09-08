Todos me preguntan qué me he hecho en la cara desde que uso esta Vitamina C de Mercadona

Si lo que quieres es lucir una piel luminosa y radiante tienes que tener en cuenta tu constancia a la hora de hacerte tu propia rutina de skincare, tanto por de día como de noche. De esta manera, en aproximadamente un mes, comenzarás a ver los resultados. Para ello, es importante saber qué tipo de piel tienes para así poder comenzar este hábito que hará que te veas más radiante que nunca y lucir una piel envidiable.

El tónico facial de Mercadona

Es importante destacar que hay un producto que no puede faltar en tu rutina, ya que hará que tu piel también se vea sin manchas y más uniforme. Estamos hablando del tónico facial de Mercadona que tiene entre sus componentes vitamina C y niacinamida, dos compuestos que forman el tándem perfecto.

Tónico facial de Mercadona. (Foto: Mercadona)

Este producto tiene un precio de 3,20 euros y lo puedes adquirir, tanto a través de la página web como en cualquier establecimiento de la citada cadena de supermercados. Es iluminador y antioxidante y, lo mejor de todo, para todo tipo de pieles.

¿Cómo se aplica?

Lo primero de todo es hacer una limpieza sobre la piel. Para ello utilizaremos un limpiador facial para eliminar cualquier tipo de impureza que quede en el rostro. Tras masajear con cuidado, aclararemos con abundante agua y secaremos con una toalla. Una vez hayamos hecho este paso, lo siguiente es aplicar el tónico facial a toquecitos y repartiendo el producto de manera uniforme para que así penetre en cada uno de los poros.

Beneficios de la Vitamina C

El Tónico Facial Clean con Vitamina C y Niacinamida de Mercadona combina ingredientes que aportan múltiples beneficios para la piel del rostro. Si bien la vitamina C actúa como un potente antioxidante, protegiendo la piel de los radicales libres y ayudando a unificar el tono, aportando luminosidad y mejorando la textura cutánea, la niacinamida tiene propiedades antiinflamatorias y fortalece la barrera cutánea. Asimismo, regula la producción de sebo y mejora la apariencia de los poros.

Por otro lado, tal y como reveló Álvaro Platón, creador de contenido beauty, a LOOK, las claves para lucir una piel vitaminada y radiante son aportar «antioxidantes y hacer una exfoliación de forma periódica». «Por la mañana aplicar un sérum antioxidante, ya sea de vitamina C o niacinamida, y las noches reservarlas para los retinoides como el retinol para acelerar el proceso de renovación celular y en las noches alternas aplicar un exfoliante químico como ácido glicólico. La estructura de la rutina se armará en base al tipo de piel, su estado, los objetivos que queramos conseguir y que vayan en armonía con el resto de productos», nos explicó.

