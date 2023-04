Hablamos con Álvaro Platón, experto ‘beauty’ que triunfa en TikTok

El nombre de Álvaro Platón te tiene que sonar, sobre todo, por la red social de moda, TikTok, donde reúne casi un millón de seguidores. Además, cuenta con otro séquito de followers en Instagram, rozando ya los 40 mil. El creador de contenido beauty está logrando tal alcance que se ha convertido en nuestro experto de cuidados de la piel de confianza. Su manera de explicar los pasos de las rutinas de skincare o cómo detalla los productos para los diferentes tipos de piel ha logrado que el éxito esté llamando a su puerta. LOOK se ha puesto en contacto con Álvaro, que nos ha atendido amablemente y nos ha respondido a las preguntas clave para lucir una piel radiante, uniforme y, sobre todo, vitaminada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Álvaro Platón (@alvaro_platon)

Antes de entrar en materia, Álvaro Platón nos cuenta cómo ha cambiado su vida desde que se ha hecho viral en las redes sociales.

-Pregunta: ¿Cómo diste el paso de adentrarte en las redes sociales?

-Respuesta: En 2020 comencé un emprendimiento que trataba de una App dermatológica para recomendar productos cosméticos y rutinas en base a las necesidades y tipos de piel de cada uno. Mientras se desarrollaba, como no tenía presupuesto para invertir en marketing, decidí usar el poder de alcance de las redes sociales para ir construyendo comunidad y cuando tuviera la App, pues, poder introducirla de forma orgánica. Pero, plot twist de la historia, uno de mis ingenieros se dio a la fuga en marzo de 2021 con el código y me quedé sin nada… Con las mismas, en abril de ese mismo año abrí mi canal con la intención de acercar y facilitar los cuidados dermocosméticos a todos de forma sencilla, dinámica y entretenida. Desde el primer momento los videos funcionaron genial y el crecimiento fue exponencial, es por ello que dejé a un lado la App y pivoté toda mi estrategia para volcarme al 100% en redes sociales. ¡Y todo maravilloso desde entonces!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Álvaro Platón (@alvaro_platon)

-P: ¿Cuándo fue el momento en el que empezaste a crecer en la Red?

-R: Pues comencé el 12 de abril de 2021, y en mayo de ese mismo año ya tenía alrededor de 100 mil seguidores. El crecimiento y alcance fue muy rápido, tanto que al principio sobrecogía un poco, no lo voy a negar, era un estrés y presión totalmente nueva que no sabía cómo gestionar bien.

-P: ¿Cómo lo llevas?

-R: Ahora, después de este tiempo, y con la comunidad tan bonita que se ha creado.. estoy súper tranquilo, contento y agradecido.

-P: ¿Cómo te has preparado para saber todo lo que cuentas sobre rutinas beauty?

-R: Me gradué en un máster de dermofarmacia y formulación cosmética. No obstante, previo a esto siempre estuve rodeado y empapándome de estos campos cuando trabajaba en Seúl (Corea del Sur) en la industria cosmética

-P: Si tuvieras que decantarte por tus productos favoritos para una rutina diaria ¿cuáles serían?

-R: Son muchos mis productos favoritos, cada uno tiene algo especial ya sea su textura, acabado, beneficios… Además, la rutina va íntimamente ligada al tipo y necesidades de piel, por lo tanto según vayamos notándonos la piel así iremos modificando la rutina. En términos generales y algunos productos favoritos que empleo en mi rutina son: Limpiador neutrogena hydroboost o el gel limpiador de CeraVe, la vitamina C de Skinceuticals CE Ferulic, la cloud moisturizer como hidratante de Two Poles y, finalmente, la protección solar de heliocare 360 gel, aunque ahora estoy probando los solares de Barr y de Suntique, que son dignos de mención por la textura y acabados tan increíbles. Una vez terminado el skincare a veces utilizo el accord parfait de L’Oréal, que es un sérum con color ultra ligero y con un acabado muy natural para unificar el tono.

-P: ¿Y de noche?

-R: El aceite limpiador de Isdin o el de Caudalie como primer paso de la limpieza, luego el limpiador en gel hidroboost de Neutrogena. Actualmente estoy usando el retinal de Martiderm que es una maravilla de fórmula y pasados unos minutos procedo a aplicar una hidratante como la ultra facial cream de Kiehls.

-P: El retinol es uno de los productos más importantes de una rutina facial ¿cuál recomiendas en relación calidad precio?

-R: Lo de calidad precio es un poco relativo por que, por ejemplo, hay marcas como skinceuticals o zo skinhealth que sus fórmulas son caras, pero merecen mucho la pena la inversión. Pero es cierto que no hace falta gastar mucho para tener productos efectivos y a la vez económicos. De retinol están muy bien el de L’Oréal Paris revitalift, Olay, Paulas Choice, Cerave, Retinol Boost de Neutrogena, Inkey list… la lista es larga, pero estos son unos retinoles muy dignos, bien estabilizados y a precios muy asequibles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Álvaro Platón (@alvaro_platon)

-P: ¿Y sérum de vitamina C?

-R: Si seguimos con la dinámica de productos económicos pero eficaces, tenemos: L’Oréal vit C12%, Geek and gorgeous C-Glow 101 y Paulas Choice. Tienen concentraciones óptimas y un acabado ligero y luminoso.

-P: ¿Cuáles son las claves para tener una piel vitaminada y radiante?

-R: Definitivamente aportar antioxidantes y exfoliación de forma periódica. Por la mañana aplicar un sérum antioxidante ya sea de vitamina c o niacinamida, y las noches reservarlas para los retinoides como el retinol para acelerar el proceso de renovación celular y a noches alternas aplicar un exfoliante químico como ácido glicólico. La estructura de la rutina se armará en base al tipo de piel, su estado, los objetivos que queramos conseguir y que vayan en armonía con el resto de productos.



-P: Se acerca el verano y la exposición al sol será mayor: ¿cuáles son las claves para tomar el sol y no dañar la piel y a su vez que no salgan manchas? ¿algún producto en concreto además de la protección solar?

-R: Partiendo de la base que la radiación solar es dañina, el bronceado que conocemos es igual a fotodaño y una respuesta de defensa de nuestro cuerpo para protegernos… No hay un concepto como tomar el sol de forma saludable. Una comparativa es como decir «fumar de forma saludable».

El bronceado es un concepto de belleza totalmente cultural, en occidente lo vemos como algo bonito y deseable mientras que en oriente no (tienen más cultura solar que aquí). No obstante, si se va a querer tomarlo por estas cuestiones estéticas, hay unas pautas a tener en cuenta:

Evitar las horas de mayor radiación solar (12 – 16 pm), reaplicar el protector solar cada 2 horas máximo, y si nos metemos al mar o la piscina reaplicar más seguidamente, que el protector solar que sea mínimo de SPF 30, limitar el tiempo que se está expuesto tomando el sol y evitar a toda costa buscar quemarse. Y no está demás que para protegernos del sol utilicemos protección física como gorros de ala ancha y ropa que nos proteja de la radiación (UPF).

-P: Si tuvieras que recomendar algún bálsamo labial para lucir unos labios jugosos, ¿cuál sería?

-R: A diferencia de lo que suelen vender las redes hay unos tips para tener unos labios sanos que no podemos perder de vista: No chuparnos los labios, esto los resecará más. No utilizar exfoliantes de labios, estos debilitan la epidermis tan fina que los forman y favorece la perdida de agua transepidermica, o sea, tus labios no necesitan nunca un exfoliante, eso es un mito. Evitar en la medida de lo posible los bálsamos efecto frio o mentolados ya que estos resecan el labio a largo plazo. Productos que sus formulas favorecen la reparación y que dejan los labios jugosos son:

Aquaphor, Bariederm cica uriage, Cicalfate lip cream, Cicaplast labios, Bioderma atoderm lips, Svr topialyse, Isdin labial, Kiehls lip balm, Lip hero balm de two poles.

Gracias a estos trucos podemos lucir una piel como auténticas estrellas de Hollywood y todo gracias a nuestro experto por excelencia, Álvaro Platón.