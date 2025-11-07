Pitingo presenta a su nueva novia: así es Laura Escuredo

Pitingo ha presentado por primera vez a Laura Escuredo, su nueva novia, en sus redes sociales. El artista, a través de un carrete de fotos, ha publicado imágenes y selfies de lo más románticos con esta misteriosa mujer de la que ya se conocen detalles. Poco tiempo después de comunicar su ruptura con Verónica Fernández, el artista desvelaba que había encontrado el amor de nuevo en Laura, la que fuese su primer amor y a la que conoce desde hace más de 30 años.

Sin embargo, y debido al revuelo que causó su nueva relación, el cantante lanzó un comunicado para aclarar su separación y la llegada de Laura a su vida: «Hace ya más de un año y medio que Verónica y yo tomamos caminos distintos y hoy siento que debo ser yo quien lo cuente, con calma y con verdad. Hoy puedo decir con serenidad que estamos oficialmente divorciados. Es y será siempre la madre de lo más hermoso que me ha dado la vida: nuestro hijo Manuel. Por eso solo puedo tener hacia ella respeto y gratitud. La vida me ha regalado una nueva etapa junto a ella y la vida nos ha unido otra vez. Una mujer buena, serena, con un corazón enorme y que ha sabido darme calma, alegría y mucha verdad».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pitingo (@pitingo)

Fue entonces cuando reconoció que se había reencontrado con Laura, a la que ha presentado a su comunidad por primera vez: «Mi gente bonita, rumbo a Valencia con mi Laurichi -como la llamo yo-. Mañana celebramos la vida en el Palau de les Arts. Después de 30 años, la vida nos volvió a juntar… y eso es un regalo. Gracias a Dios por tanto y a vosotros por tanto cariño siempre. Os quiero mucho».

Así es Laura Escuredo

Entonces, Pitingo ya desveló algunos de los rasgos de la personalidad de su nueva novia. Sin embargo, ahora ha dado un paso más y, además de mostrar su imagen públicamente, ha etiquetado a Escuredo en el post, lo que ha dado pistas de cómo es.

Aunque tiene el perfil cerrado y se desconocen las fotos que tiene en su muro, la nueva ilusión de Pitingo acumula más de tres mil seguidores en Instagram. Laura se presenta como una Community Manager que tiene su propia marca, Dermaroller Pro.

El perfil de Laura Escuredo en redes. (Foto: Redes Sociales)

Otro de los detalles llamativos es que, dentro de sus seguidores, a Laura le sigue Perico Durán, un conocido piloto y ex de Lara Álvarez, con el que se desconoce qué vínculo tienen.

A pesar de que no están visibles las fotos de su feed, su foto de perfil en la que aparece saltando junto a un niño -previsiblemente su hijo-, da cuenta que es una gran viajera, pues aparece en una playa paradisíaca.

No cabe duda que Pitingo está prendado por Escuredo, pues también ha roto con su habitual discreción para publicar incluso una foto en la que aparecen besándose.