Así es Verónica Fernández, la ex de Pitingo de la que acaba de divorciarse y con la que tiene un hijo

Hace unos días estalló la bomba y la detonó el propio protagonista de la noticia. Es decir, fue el mismo Pintinto el que dio un paso adelante para anunciar su separación de Verónica Fernández, la que hasta la fecha había sido su mujer. Según ha contado, la relación llevaba rota más de un año, pero han firmado los papeles del divorcio ahora. Tienen un hijo en común y todo hace pensar que no se enfrentarán públicamente, entre otras cosas porque no ha sucedido nada grave. Simplemente se ha acabado el amor y han decidido emprender caminos distintos.

«Quiero que lo sepáis por mí, antes de que lo diga nadie más», comienza el cantaor en su comunicado, donde explica que «hace ya más de un año y medio que Verónica y yo tomamos caminos distintos, y hoy puedo decir con serenidad que estamos oficialmente divorciados». Estas palabras han situado a Verónica en el foco de la noticia. Pero, ¿quién es ella? El propio Pitingo se ha encargado de responder a esta pregunta.

Pitingo y Verónica Fernández. (Foto: Gtes)

«Es y será siempre la madre de lo más hermoso que me ha dado la vida: nuestro hijo Manuel. Por eso solo puedo tener hacia ella respeto y gratitud», comenta al respecto. También ha prometido que, en la medida de lo posible, intentará con cambiar su actitud con Verónica, pues siempre seguirán unidos por el hijo que tienen en común.

El artista ha recalcado que «la vida sigue, y yo sigo con ella…trabajando, soñando y dando gracias por cada amanecer. Porque al final, lo único que cuenta es haber vivido con amor y con verdad». Teniendo todo esto en cuenta, podemos decir que ha abordado el tema de una forma muy inteligente, pues ha ido con la verdad por delante y ha evitar cualquier tipo de rumor.

Verónica Fernández conoce la verdad

Antonio Manuel Álvarez Vélez, popularmente conocido como Pitinto, ha abordado esta noticia con total naturalidad y ha reconocido que él ya vuelve a estar ilusionado. Es algo que Verónica sabe desde hace un tiempo, así que cree que no tiene nada de malo en dar algunos datos. De hecho, su confesión podría inspirar a cualquier director de cine, pues realmente ha contado una historia muy bonita.

«Con el paso del tiempo, la vida me ha regalado una nueva etapa junto a Laura, mi primer amor a la que conocí hace más de 30 años y la vida nos ha unido otra vez», escribe en el comunicado que ha hecho público a través de sus redes sociales. Como era de esperar, su cuenta de X (antiguo Twitter), se ha llenado de comentarios donde le dan la enhorabuena y le desean lo mejor. «¡Qué bonito! Tienes mucha suerte», le escribe una de sus admiradoras. A lo que otra añade: «Es un gusto escucharte hablar así».

El silencio, la mejor opción

Desde que saltó a la luz la información, Verónica Fernández ha optado por mantenerse al margen y no ha hecho comentarios al respecto. Algunos están extrañados, pero lo cierto es que su postura es la más lógica, si tenemos en cuenta cómo ha sido su relación con Pitinto.

Después de estar más de una década al lado del cantante, Verónica ha demostrado ser íntima amiga del silencio. Le ha acompañado en sus proyectos importantes y ha estado en varios conciertos, pero siempre en un segundo plano. Según el entorno, la estrategia seguirá siendo la misma.