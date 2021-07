Todo lo que puede hacer por tu pelo el aceite de romero

Son varios los aceites que pueden devolver vida a tu cabello. Y el aceite de romero es uno de ellos. Hablamos de una planta a medio camino entre el jardín y la huerta, bella y útil no sólo en la cocina.

Según Davines, el aceite esencial de romero es fundamental y una muy buena opción si queremos limpiarlo suavemente, hidratarlo y darle elasticidad.

¿Qué propiedades ofrece?

Además de su aroma y del sabor que proporciona a nuestra cocina, también se usa en cosmética. Para empezar, podemos destacar el olor, pues la fragancia del romero tiene propiedades estimulantes que mejoran tanto el estado de ánimo como fortalece la memoria. Y es empleada en diversos perfumes.

Además, contra la fatiga, se recomienda agregar unas gotas de aceite esencial de romero al agua de la tina para un impulso de energía.

Los usos y beneficios del romero para el cabello

Si se trata de destacar aquello bueno que aporta este aceite para el cabello, es esencial para limpiarlo suavemente, además debemos hidratarlo y darle elasticidad.

Los champús que se usan con este aceite pueden usarse a diario.

Mejora el riego sanguíneo

El doctor Ruiz Solanes nombra que otro de los beneficios de ese aceite es que mejora el riego sanguíneo. Esto favorece una mejor irrigación sanguínea de la zona lo que repercute en un mayor aporte de nutrientes y una mayor oxigenación a los folículos pilosos.

Así el cabello puede crecer de forma más fuerte y sano. Y gracias a ello se evita la descamación del cuero cabelludo y la aparición de caspa.

Previene las canas

Entre sus propiedades está que favorece la pigmentación del cabello, algo que hace que las canas no se vean y desparezcan.

Contra la caída del cabello

El aceite de romero fortalece el pelo y previene su caída. Posee cantidad de vitaminas y minerales, y esto es un avance a la hora de intentar que no se caiga.

Precauciones

Aunque es verdad que hay muchos beneficios, este aceite, como muchos otros, puede presentar algunos inconvenientes, por lo que hay que estar atentos a sus precauciones.

El docto Ruiz Solanes apunta este aceite puede causar enrojecimiento e irritación cutánea a quienes tienen la piel muy sensible. Para estar personas se recomienda la disolución del aceite esencial y la disminución de su tiempo de aplicación. Si aún así no desaparecen los efectos secundarios, deberá interrumpir su aplicación. Además, no se aconseja este aceite a mujeres embarazadas o en período de lactancia.