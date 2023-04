Todas hablan de este traje de Massimo Dutti: perfecto para una comunión o bautizo

Compuesto por diversas prendas, como chaqueta, chaleco y también pantalón, podemos destacar el traje de Massimo Dutti. Verás que lo tendrás en todos los eventos.

Te descubrimos las tres piezas, sus distintos colores y cómo combinarlas con otras prendas.

Este traje de Massimo Dutti es total

El pantalón es uno de los más deseados, lo vemos en color crudo y lo compras en la web. Destaca por estar confeccionado en tejido 100% lino, en corte cropped, con cierre mediante cremallera oculta por tapeta y corchete.

Lleva dos bolsillos laterales, un bolsillo de ojal en la parte posterior, trabillas para el cinturón y como hemos destacado hay americana a juego para completar el conjunto.

Prenda sostenible

Este pantalón está confeccionado en 100% lino de cultivo europeo. Este lino se cultiva sin irrigación artificial y no utiliza semillas modificadas genéticamente ni defoliantes.

Se produce en Europa occidental siguiendo el estándar EUROPEAN FLAX® de la Confederación Europea de Lino y Cáñamo (CELC).

Para cuidar esta prenda, desde la firma indican que es mejor no lavar, no usar lejía / blanqueador, planchar maximo 110 º c y no usar secadora.

En color vainilla, el precio del pantalón es de 79,95 euros, con tallas que van de la 34 a la 44 para que elijas la tuya. Así de fácil.

Americana a juego

La americana cruzada de lino le va perfecta a este pantalón. Está en dos colores: negro y blanco. destaca por esta confeccionada en tejido 100% lino, con cuello con solapa de pico y ojal, además del cierre cruzado mediante doble botonadura frontal.

Lleva bolsillos con solapa y un bolsillo insertado a la altura del pecho, además de puño de cuatro botones, con bajo con abertura en la parte posterior.

Su precio es de 149 euros y las tallas van de la 34 a la 44. En todo caso, debes entrar en la web para poder comprar la americana o el pantalón.

Si además quieres un complemento más, te puedes llevar el chaleco. También está elaborado en tejido de lino que lleva cuello pico, sin mangas y bajo con aberturas en la parte frontal. Además del forro interior en algodón.

Queda perfecto tal cual, con el pantalón a juego y si tenemos ese evento en el que queremos ir siempre elegante, entonces es total con la americana, tanto en negro como en blanco. y lo mejor es que está todo en la misma web: Massimo Dutti.

No vas a tener que ir a diversas tiendas y sólo en una tiendas las tres prendas para ir sofisticada.