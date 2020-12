Tips para pasar una Navidad 2020 de la mejor manera

Va a ser una Navidad diferente, pero es por nuestro bien. Pero podemos pasar una Navidad 2020 de la mejor manera, si adoptamos una serie de medidas y hacemos caso a las normas que establezca cada comunidad autónoma. Los casos están subiendo en toda España y no podemos jugárnosla.

Sabemos de sobra que no estaremos con nuestro grupo de amigos ni tampoco iremos a esa fiesta de Fin de Año que cada año reunía a multitud de personas con las que podíamos interactuar. No pasa nada por estar unas fiestas algo diferentes siempre con quienes más queremos si convivimos con ellos.

Hacer caso a las normas y aplicar sentido común

Uno de los tips que recomendamos es hacer caso a las normas establecidas y si no las vemos correctas entonces hay que aplicar el sentido común y mezclar familias distintas, amigos que vengan de diferentes partes y otros.

Mascarillas y distancia

Sabemos que es complicado mantener la distancia con alguien que come con nosotros en la mesa, pero si viene fuera de nuestro círculo debemos pensar si no es mejor quedar con esa persona al aire libre o sino entonces hay que mantener la distancia de seguridad y usar mascarilla.

Con nuestro mejor look en casa

Y si debemos pasar la Navidad 2020 en casa con los nuestros puedes no es un drama, total iríamos a comer o cenar. Eso sí, podemos ponernos nuestras mejores galas: vestidos de lentejuelas, taconazos, jerseys navideños, la moda más comfy para estar bien confortable en casita, etc.

Lavado de manos constante

Sin pasarnos pero vamos a cocinar, a comer y tocaremos muchas cosas, por lo que el lavado de manos que ya era algo importante antes lo es más ahora y encima si se basa en tener en comer pues entonces mucho más. Así que ves al baño a lavarte las manos con agua y jabón y mantén el gel cerca de ti para cuando sea necesario.

¿Tienes síntomas o no te encuentras bien?

En este caso, si tienes dolor de cabeza o no acabas de encontrarte bien de todo, puede tratarse de una gripe, de un constipado o de otras cosas, pero por si acaso, lo mejor es quedarse en casa y ponerse las mascarilla también con los convivientes, ya que no sabemos de momento de que puede tratarse. Y ni que decir queda que no podemos reunirnos con otras personas bajo ningún concepto.

Ventilar

Sabemos que es diciembre y no hace precisamente calor. Por esto en casa hay que ventilar, porque pueden venir otras personas y nosotros mismos venimos también de la calle y la casa necesita ventilarse que es algo que ya solemos hacer cada día.

Limpia todo lo que venga de fuera

Estos días se realizan muchas compras. En este sentido, y entre los tips para pasar una Navidad 2020 de la mejor manera, está limpiar aquello que venga de fuera. No debemos pasarnos pero hay que pensar que tocaremos mucha comida, regalos, bolsas, papeles y hasta lo que nos pueda traer un mensajero.

Medidas a la hora de cocinar

Para cocinar debemos tener en cuenta una serie de medidas. Que son bastante comunes de forma general incluso antes de la Covid-19. Pero en un inicio, se aconseja lavar bien fruta, las hortalizas, la verdura…, no usar el mismo cuchillo con alimentos crudos o cocidos, desinfectar también aquellos utensilios de cocina que usaremos, nos cubriremos la boca con la mascarilla cuando cocinemos, y limpiaremos la cocina antes y luego de cocinar.

Si venimos de fuera, dejaremos los zapatos en la entrada

Vamos a intentar no llevar los mismos zapatos dentro de casa que fuera. Por esto muchas personas tienen sus zapatos para ir fuera y luego los que se ponen en el interior que es cuando realmente estamos más cómodos.

Limpiar la casa antes y luego de las cenas y comidas

Si tenemos invitados y no son convivientes ya hemos remarcado que es mejor que nos pensemos si quedamos mejor con ellos en otro momento o al aire libre, o bien si es así, entonces hay que seguir unos protocolos en casa.

Debemos limpiar las manijas de las puertas especialmente, el suelo y luego desinfectar suelo y sillas o sofá donde se sienten las personas ajenas a la casa. Esto lo haremos antes y después de la comida o cena según se trate.

Mostrar cariño con los nuestros

Hay que pasar las Navidades lo mejor que se puedan. Y para esto necesitamos mostrar nuestro cariño a los demás especialmente a nuestros familiares y seres queridos.

Videollamadas y ya

Y con las personas con las que no podremos reunirnos siempre hay alternativas. Quizás estamos hartos de videollamadas pero es una de las mejores formas de estar en contacto con los más lejanos simulando estar cerca. ¿Una comida virtual? Pues es una original idea y una comida bien alternativa.