Cuando llega el verano es normal intentar evitar a toda costa, el uso de la base de maquillaje que no queremos que debido al calor se mueva o incluso desaparezca, pero el invierno también puede afectar al estado de nuestra base y más si le sumamos el que llevamos la mascarilla durante horas. Veamos entonces a continuación, algunos de los mejores tips para lograr maquillarse sin usar base de maquillaje.

Tips para maquillarse sin usar base de maquillaje

El hecho de llevar mascarilla puede hacer que nos lo pensemos dos veces a la hora de ir maquilladas como de costumbre. Durante estos meses ya hemos visto los resultados que pueden tener las mascarillas sobre nuestra piel de modo que si nos han salido granitos o notamos una ligera irritación, el añadir una base (y más si es de alta cobertura) puede hacer que la piel empeore y que además, el producto aplicado apenas nos dure.

Por otro lado, está el frío que debido al viento o a las bajas temperaturas puede contribuir también a que la base no nos aguante o se vea cuarteada o movida antes de tiempo.

Llega entonces el momento de plantearse que tal vez es mejor no llevar base de maquillaje aunque esto no tiene porqué significar que no podamos lucir la piel como si la lleváramos. Dependerá mucho del tipo de piel que tengamos, dado que si tienes una piel lisa y sin imperfecciones puedes eliminar de forma radical el uso de la base sin problema pero ¿y si tienes granitos o marcas de acné? ¿ o rojeces o una piel con poros muy abiertos? Puedes recurrir entonces a tips como los que ahora te explicamos.

La importancia del cuidado de la piel

Si la base que sueles utilizar tiene como función la de cubrir las imperfecciones del rostro y decides no usarla, será necesario eliminar esas imperfecciones de la piel a través de otras estrategias.

En este sentido cobra especial relevancia el cuidado de la piel, de modo que al margen de los remedios específicos para los distintos tipos de piel, desde el acné hasta las pieles sensibles , es fundamental proceder periódicamente con una limpieza profunda del rostro mediante el uso de un exfoliante que ayude a eliminar las células muertas de la piel y de paso a una piel resplandeciente.

El uso «secreto» del tónico

El tónico es uno de los cosméticos más subestimados de todo el mercado del maquillaje. Entre sus múltiples funciones positivas, la principal es la de encoger los poros de la piel, especialmente en las zonas de las mejillas, la nariz y la frente, haciendo que la piel pueda lucir uniforme de inmediato y mucho más luminosa, de modo que no subestimes su «poder» y úsalo en tu rutina previa de maquillaje.

No te olvides nunca de la hidratación

La hidratación de la piel es absolutamente esencial cuando decides prescindir de la base, especialmente en invierno. De hecho, la piel tiende a secarse mucho debido al frío, ya que las bajas temperaturas reducen considerablemente el tamaño de los capilares superficiales, por lo que el flujo de sangre que llega a la piel disminuye drásticamente, acelerando la muerte celular y la descamación de la piel.

Tampoco hay que olvidar que incluso una piel grasa o asfixiada necesita mucha hidratación, ya que en ese tipo de piel es el sebo el que está en exceso, no los líquidos.

Una hidratación adecuada mantendrá la piel suave, flexible y saludable, disminuyendo drásticamente la aparición de arrugas.

Primer: una herramienta esencial

Aunque desees prescindir de la base de maquillaje es importante que no olvides la aplicación de una buena prebase o primer. De hecho, este producto sirve para cerrar los poros de la piel, rellenar pequeñas cicatrices y alisar la superficie del rostro haciéndola aparecer inmediatamente más compacta y firme.

Además incluso podemos encontrar primers de color en el mercado , como la prebase verde, que resulta perfecta para corregir la decoloración leve y dar al rostro un cutis saludable. Sin embargo, si decides usar este tipo de producto, necesitas usar muy poco, ya que podría terminar dando al cutis un efecto desagradable.

La importancia de usar el corrector

Maquillarse sin usar base de maquillaje no tiene porqué implicar que no podamos usar el corrector. De hecho será el producto «sustituto» perfecto a la base, aunque se debe utilizar en cantidades ligeramente mayores para cubrir imperfecciones y decoloraciones, aplicando con una esponja para evitar notar el contraste entre las zonas donde se aplicó y las zonas donde no está presente.

Para minimizar las ojeras deberás proceder eligiendo un color adecuado para «neutralizar» el tono específico de cada círculo oscuro, prefiriendo los correctores de color (naranja para las ojeras marrones, amarillo para las que tienden al negro, verde para las rojeces).

Al ser mucho más denso que una base, un corrector contiene más pigmento de color, por lo que puede cubrir mejor las imperfecciones mediante el uso de cantidades mucho más pequeñas de producto.

Usa rubor e iluminador

Una vez uniformado el color del rostro gracias a la prebase y al corrector, es necesario restaurar la tridimensionalidad y las sombras que el corrector tiende a anular. Para ello es necesario proceder con un ligero contorneado de la cara (mejor no exagerar, para no crear un efecto de «máscara» en una mirada que, en cambio, se ha intentado mantener lo más natural posible).

La elección de los tonos en este caso es fundamental, de modo que será bueno usar un rubor en tonos anaranjados o rosados para dar a la tez un aspecto saludable y luminoso.

En cuanto al iluminador, sin embargo, la regla siempre es «no exageres», sobre todo si estás preparando un maquillaje diario y no para una gran ocasión. Otro paso en falso sería utilizar demasiado iluminador en una piel que ya no es muy joven, lo que inevitablemente acabaría resaltando los poros dilatados y las pequeñas arrugas.

Recurre a una BB Cream

Por último si todavía te cuesta verte sin base de maquillaje, puede que sea buena idea la de utilizar una BB Cream, que no deja de ser una crema hidratante que también cuenta con pigmentos de colores que pueden realizar las mismas funciones que una base, pero de una forma mucho más ligera y menos cubriente.

Es un producto ideal para para quienes tienen pocas imperfecciones que cubrir, o también es perfecta para pieles aún jóvenes y para quienes quieren «acelerar» los pasos del de maquillaje utilizando un solo producto como humectante y base.

Por último, no nos olvidemos de la CC Cream, desarrollada después de la BB Cream, que combina las propiedades de una base con las de una crema hidratante. Un aliado de belleza perfecto para pieles maduras, con pequeñas irregularidades a corregir.