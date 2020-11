Tener dientes limpios y blancos y una sonrisa que «ilumine» es algo que todos deseamos. Para lograrlo debes cuidar muy bien tus dientes con un lavado constante, evitando según que alimentos o costumbres como fumar y visitar regularmente al dentista. Además, existen algunos «tips» que nos parecen clave para poder embellecer la sonrisa y que os revelamos a continuación.

Tips clave para embellecer tu sonrisa

Una sonrisa blanca y brillante es siempre una hermosa tarjeta de presentación. Los dientes son una de las primeras cosas que notamos en otras personas, por lo que cuidar los tuyos es importante en términos de salud y sociabilidad.

Para conseguir una bonita sonrisa, será necesario procurar alimentarse de forma saludable, evitar aquellos alimentos que pueden ensuciar u oscurecer el esmalte, como el café, y siempre cepillarse bien los dientes tras cada comida. Además, puedes aplicar también tips que resultarán clave para conseguir tu objetivo de una sonrisa bien reluciente.

Regla 60/40

¿Sabías que un diente tiene cinco lados y que el cepillo solo limpia hasta el 60% de los dientes? El 40% restante se puede conseguir con la limpieza interdental, que debes hacer al menos una vez al día para mantener tus encías sanas y tus dientes limpios. Para ello, nada como utilizar o bien cepillos interdentales que llegan a todos los rincones del diente o también el hilo dental te puede ser de ayuda.

Bebe más agua

Tu piel no solo te agradecerá por aumentar tu ingesta de agua, sino también tus dientes. La ingesta frecuente de líquidos que contienen azúcar, incluso azúcares de frutas, provocará un ataque de ácido. Reemplazarlos con agua ayuda a eliminar el ácido de la boca después de las comidas y bocadillos, mantiene la boca fresca y ayuda a reducir el riesgo de caries.

Además, beber agua te servirá también para eliminar cualquier resto de comida que te haya quedado tras comer en el caso de que no puedas cepillarte los dientes en ese momento.

Se tu propio higienista

Una vez al año vas al higienista u odontólogo, pero el resto de días trata de controlarte atentamente. Puede hacer esto fácilmente usando una tableta reveladora después de cepillar y limpiar. Las tabletas reveladoras contienen colorante alimentario de origen vegetal que «revela» la placa difícil de ver al teñirla de azul o rojo, lo que facilita que podamos ver donde nos falta limpiar mejor los dientes. Este tipo de tabletas que podéis encontrar en farmacias, son fáciles de aplicar, no dejan la boca teñida sino que al volver a cepillar se elimina el color y os permitirá lucir una boca mucho más limpia de forma fácil.

No comas entre comidas

No es ningún secreto que los azúcares y los ácidos dañan los dientes, pero no se trata solo de lo que está comiendo, sino de la frecuencia con la que come. Siempre que te comes o bebes algo, alimentas a las bacterias productoras de ácido en tu boca; estos ácidos atacan tus dientes y pueden aumentar tus posibilidades de caries y erosión y también como no, de que se manche el esmalte.