Tinte tradicional o barros: así ha suavizado la Reina Letizia sus canas en su última aparición pública

Aunque cuando entró a formar parte de la Familia Real, doña Letizia lucía una melena mucho más clara, con mechas y un corte a capas, en los últimos años la Reina ha optado por una imagen más natural. La esposa de Felipe VI ha recuperado su castaño e incluso se ha dejado las canas, un detalle que al principio llamaba la atención, pero al que ya nos hemos acostumbrado.

Sin embargo, en sus últimas apariciones públicas ya no se observa el mismo contraste entre su cabello oscuro y los mechones grises, sino que ahora luce un pelo en un tono más homogéneo y matizado. Algo que es posible gracias a diversas técnicas de coloración, entre las que están el tinte tradicional o los barros.

La Reina Letizia durante una audiencia. (Foto: Gtres)

La coloración preferida de la Reina

En el caso de la Reina Letizia sabemos que ella prefiere las fórmulas vegetales y naturales, que cuidan y protegen su cabello al máximo. La esposa de Felipe VI es fanática de los productos orgánicos y por eso recurre a marcas respetuosas con el medio ambiente para cuidar su piel y su cabello.

En el caso del cabello, los barros se han convertido en la opción ideal para nutrir las raíces, dar un mayor volumen a la melena y disimular las canas, aunque esto es algo que no preocupa en especial a la Reina.

Los barros son un tipo de coloración vegetal a base de minerales y plantas. Una alternativa mucho más ecológica a los tradicionales tintes químicos por la que ya apuestan muchas mujeres, entre ellas, la propia doña Letizia.

Un tinte que nutre y cuida el cabello

Según Pedro Moreno, estilista capilar y Education Manager de Jean Louis David, lo mejor de este tipo de coloración es que aporta pigmento al cabello sin dañar la estructura. Se trata de un proceso respetuoso que evita que el pelo se debilite o quiebre.

Mientras que el cabello teñido con coloración tradicional se somete a un proceso químico que modifica la fibra capilar, en el caso de los barros se mantiene la estructura. Por eso no hacen falta más productos reparadores que ayuden a equilibrar esta alteración. Además, a diferencia de los tintes convencionales, que se van degradando con los lavados, con los barros ocurre lo contrario.

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Esto significa que el pigmento del barro se va fijando más a medida que se lava porque se funde con la fibra capilar y va ganando intensidad. Precisamente por este motivo, no existe el miedo a que el color se vaya y a espaciar los lavados.

Aunque la coloración con barros es mucho más respetuosa, sí que hay que tener un poco de cuidado con el champú que se elija, porque algunos ingredientes sí que pueden arrastrar el pigmento natural. «Es importante elegir fórmulas suaves, sin sulfatos agresivos, sin SLS ni parabenos. Este tipo de limpiadores respetan tanto la fibra como el cuero cabelludo y no generan el efecto barrido que sí puede ocurrir con champús más detergentes», recalca el experto.