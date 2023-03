La tienda de moda de la influencer Sara Baceiredo triunfa con este bolso que pega con todo

Desde hace un tiempo, Miravia es una tienda online con diversas marcas que nos ofrece prendas y accesorios. Sara Baceiredo triunfa con este bolso, pequeño, discreto, pero en negro y de diseño que te pondrás muchas veces.

Descubre todo sobre él y de qué forma puedes obtenerlo para esta nueva temporada. ¡No te lo pierdas!

Sara Baceiredo triunfa con este bolso

De la marca It’s Lava, el modelo de bolso Ale es tipo mini pero cabe todo lo imprescindible. La solapa cierra con botón imán, y en su interior contiene un bolsillo sin cremallera y un segundo bolsillo para un labial.

Así llevas lo indispensable porque no necesitas muchas cosas para poder salir o bien ir de fiesta. El bolso trae la posibilidad de quitar, intercambiar y ajustar la correa a la largura que se deseé y combinarlo con otras.

Así puedes tener variedad de modelos con una sola pieza y tienes muchas posibilidades para ir siempre conjuntada según lo que lleves.

Sus medidas, para que tengas más información son: Longitud máxima de la correa: 84cm, Longitud mínima de la correa: 71cm y las dimensiones del bolso son 17cm x 10cm x 3cm.

Con qué podemos combinar este bolso

Al ser negro ofrece variedad en cuanto a combinaciones con diversas prendas. Así es factible con vaqueros, blazers de colores, para el día a día si no necesitas muchas cosas. Y especialmente si vas de cena o de fiesta porque no te pesará nada gracias a su buen tamaño. Como hemos establecido anteriormente, sólo necesitas lo indispensable y así no pesa ni debes cargar con él sobre todo si te lo llevas a fiestas nocturnas y posibles eventos que seguro tendrás durante esta primavera.

Cómo comprar en Miravia

Hay variedad de prendas y por esto comprar en esta web es realmente fácil. Este bolso tiene un precio de 70 euros, siempre debes tener en cuenta que es de marca y por esto ofrece mayor calidad.

Además en la web especifican que hay un envío gratis aplicable. Si lo compras ahora, lo tienes rápidamente en casa y puedes gozar de él en tus próximas salidas. Y para completar tus outfit tendrás seguro otras prenda que te gusten de la web. Sólo hay que dar una vuelta añadir a la cesta y comprar. Es una de las tiendas de moda que las influencers prefieren y por esto debes estar aquí.