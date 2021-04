Si hay un detalle que llama especialmente la atención en las bodas de miembros de las diferentes casas reales este es, sin duda, la tiara que escoge la novia para su gran día. Aunque hay algunos casos en los que no cabe duda de la alhaja por la que se va a decantar la novia, lo cierto es que en muchas ocasiones, en los meses previos al gran día se suceden las apuestas sobre qué joya utilizará para complementar su vestido, el otro gran secreto de este tipo de eventos.

Hay veces, como es el caso de la reina Letizia, que apenas había dudas sobre que la entonces prometida del rey Felipe recurriría a la tiara prusiana, la misma pieza que lució la madre del monarca y que heredó de la reina Federica. Una joya que Victoria Luisa de Prusia recibió como regalo de su padre y que ha llegado hasta los Borbones por la vía alemana a la que pertenece la esposa de Juan Carlos I.

Sin embargo, no siempre la elección de tiara parece tan clara. Tanto en los casos de Meghan Markle como de Kate Middleton, fueron muchas las apuestas que se produjeron las semanas previas a los enlaces para ver qué pieza escogerían. Hubo quien incluso pensó que recuperarían la tiara Spencer de Diana de Gales, pero lo cierto es que esa diadema pertenece a la familia de la difunta princesa y en estos casos es la familia de los novios -la Reina- quien cede una joya si la prometida no cuenta con una en su haber. Kate Middleton sorprendió con la tiara Halo de Cartier, una de las alhajas que en su juventud lucieron tanto la princesa Margarita como la princesa Ana, mientras que Meghan se decantó por la bandeau de la reina Mary, una de las joyas menos conocidas, aunque su elección no estuvo exenta de polémica. De hecho, parece que la duquesa de Sussex quería una tiara con esmeraldas -no hay certeza al respecto- y quien sí se casó con una adornada con estas piedras fue Eugenia de York.

Victoria de Suecia cumplió con la tradición y escogió la tiara de los Camafeos, mientras que a la princesa Sofía los Reyes le regalaron una diadema con motivo de su enlace. Magdalena, por su parte adornó la fringe moderna, una de sus preferidas, con delicados pétalos de flores.

