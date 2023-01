Tendencia a la vista: los accesorios XXL, un ‘must’ para el invierno (y las royals lo saben)

El 2023 acaba de empezar, razón por la que son muchas las personas que se paran a pensar en cuáles serán las tendencias que estarán más presentes de cara a los próximos meses. Y es que, aunque han sonado con fuerza cuáles serán las prendas y las tonalidades estrella tanto de este invierno como de la época estival, lo cierto es que poco o nada se sabía sobre los complementos, los cuales apuntan a ser XXL.

Es hora de dar una oportunidad a los accesorios más clásicos, es decir, los que parecen más reacios a salir de la zona de confort. Es por ello que los complementos XXL se convierten en el centro de todas las miradas para continuar una tendencia que ya apuntaba maneras a finales 2022 con lazos, diademas o scrunchies como principales protagonistas, eso sí, todos ellos en versión maxi con el objetivo de no necesitar otros accesorios consigo y que así el look final sea totalmente equilibrado.

Sabiendo estos datos, son muchas las marcas que ya se han puesto manos a la obra para crear los mejores complementos y capaces de adaptarse a cada personalidad. Algo que parece haber interiorizado a la perfección You Are The Princess, razón por la que ha incluido en su catálogo cuatro piezas que no pueden faltar en tu tocador durante los meses de invierno.

La primera de ellas son las diademas XXL. Y es que, a lo largo de estas próximas semanas, los accesorios para la cabeza serán grandes o no serán, dejando atrás la discreción para dar la bienvenida a tocados y diademas como esta metalizada o acolchada, las cuales disponen de un precio inferior a los 5 euros y pueden, sin embargo, salvar un outfit un tanto convencional.

Por otro lado, si las diademas no terminan de convencerte, en la firma mencionada previamente también han dado paso a los maxi lazos, una tendencia que ha encandilado a influencers de todos los rincones del planeta. Da igual el color o el tejido, solo hace falta que estos complementos sean lo más grandes posibles para dar un toque de creatividad a tus recogidos. Si necesitas alguna idea, no te pierdas los que reúne You Are The Princess en su página web y en tienda física, los cuales tampoco superan los cuatro euros.

Cabe destacar también que el reinado de los scrunchies continúa intacto durante una temporada más, y que este año se van a llevar en versión XXL para así servir para algo más que para decorar, sino también para recoger. Para ello, la marca citada cuenta con colores tanto alegres y metalizados como neutros y discretos para hacer más ameno tu día a día por menos de dos euros.

Por último, también puedes crear tu propio accesorio XXL con algo tan simple como unas horquillas, combinándolas de manera conjunta tanto como la raya al medio como con coleta o moño alto.