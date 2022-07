Los taconazos estilo cangrejeras de Stradivarius que van a dar mucha guerra

Para salir de fiesta o a un super evento, son lo más los taconazos estilo cangrejeras de Stradivarius. Son estilosas y lo mejor es que podrás ganar altura. En color negro, verás que van con todo.

Ya las puedes comprar, elegir tu talla y saber todas las señas de este zapato que marcará el verano.

No te pierdas los taconazos estilo cangrejeras de Stradivarius

Son las sandalias de tacón cangrejeras con plataforma para que el pie pueda respirar tranquilo. Hay diversos detalles a tener en cuenta porque se cierra mediante hebilla atada al tobillo. Ganarás seguro altura porque el tacón mide 12 cm.

Pero lo mejor de esta sandalia es su comodidad porque lleva Airfit®, la plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex, diseñada para ofrecer un mayor confort.

Además es importante tener en cuenta su confección porque están elaboradas en corte: 100% poliuretano, con forro en 100% poliuretano y su cuidado es el siguiente: no lavar, no usar lejía / blanqueador, no planchar, no limpiar en seco, no usar secadora.

Establece unos cuidados específicos para diversos materiales como el cuero, que debe limpiarse con un paño limpio y seco. Puedes aplicar ceras incoloras o al tono de la piel en movimientos circulares.

Precio y tallas de la sandalia del momento

Este genial zapato se compra a un precio de 45,99 euros y tiene diversas tallas: de la 36 a la 40, para que puedas elegir la tuya. Además de online puede comprar este zapato también en la tienda física de Stradivarius donde es posible que estén todas las tallas. Así que no te pierdas este zapato que ahora está a tu alcance para ser la estrella del verano.

Con qué te lo pones

Con gran variedad de prendas porque sientan perfectamente con gran cantidad de vestidos, en color negro, blanco o bien de otros colores. También con pantalones largos, shorts, faldas y monos. Serás la reina de la noche porque con estas sandalias te verás mejor y más estilosa siempre.

Son aptas para fiestas de noche, cuando vas a una cena con tu vestido largo favorito, si decides ir a esa fiesta en la que brillarás seguro y te verás más porque podrás estilizar y verte también mucho mejor.

Sabes que en la web de Stradivarius tienes variedad de complementos y otras prendas para poder comprar directamente y de forma más cómoda sin necesidad de moverte y así evitas desplazamientos.