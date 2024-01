La sudadera de Lefties para mascotas a conjunto con la familia por sólo 6,99 euros

Hay siempre prendas que nos causan sorpresas pero si hemos tenido o tenemos animales lo entendemos perfectamente. Ya puedes comprar la sudadera de Lefties para mascotas que además va a conjunto con la tuya.

Debes estar atenta porque así tu perro va a bien calentito, a la moda y como toda la familia.

Cómo es la sudadera de Lefties para mascotas

Es muy fashion y así tu mascota va bien vestida. Te encantará. Hablamos de la sudadera de manga corta con un estampado a contraste. Cuenta letras realmente tentadoras donde se puede leer The Best Pet.

Esta sudadera es de color crudo y viene con una goma elástica en el bajo para proporcionar mayor comodidad a tu mascota. Según Lefties, se trata de un artículo para perros y gatos en este último elegir una talla menos para mejor comodidad y que les vaya mejor.

Medidas de la sudadera para mascotas

S: 2 – 4 kg

Cuello: 23 cm

Espalda: 28 cm

Pecho: 40 cm

M: 4 – 9 kg

Cuello: 28 cm

Espalda: 30 cm

Pecho: 49 cm

L: 9 – 20 kg

Cuello: 42 cm

Espalda: 42 cm

Pecho: 73 cm

Cuáles son los materiales de esta sudadera

Como quieres lo mejor para tu mascota, no puedes renunciar a darle aquello que se merece. Con esta sudadera lo tienes siempre perfecto. Debes saber que está confeccionada en exterior en algodón 60%, poliéster 40% mientras que sus cuidados son realmente importantes para que la sudadera dure en el tiempo.

Lavar a maquina max. 30ºc. centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar maximo 110 º c

No limpieza en seco

No usar secadora

La gama de sudaderas “The Best”

Verás que no sólo hay sudaderas para tu mascota, también para toda la familia. En este caso te interesará esta colección para que tanto tu como tu hijo o pareja tenga esta prenda con diversos motivos.

Por ejemplo, está la sudadera “The Best Dad”, de iguales características y siendo un regalo perfecto para el día del padre. La sudadera tiene un precio de 9,99 euros, mientras que si tienes hijos, entonces te encantará la “The Best Kid” y a tu niño también, así todos vais conjuntados. El precio de esta prenda es de 5,99 euros. Es más, todavía hay una sudadera más pequeña para el The best Baby si tienes un hijo todavía más pequeño. Está en varias tallas y un precio igual de 5,99 euros.

¿Y para ti? No te preocupes, está la The Best Mom” para que recuerdes todo el esfuerzo que haces siendo buena madre a diario.

Para tus mascotas hay más sudaderas con el fin de que toda la family vayáis en consonancia. Está la de color negro con letras blancas en las que pone Family Love y es toda una preciosidad. Su precio es de 6,99 euros. También está el pijama familiar en color blanco y letras rojas para tu perro o gato con motivos de Family Member y precio de 8,99 euros.

Cuál es el precio de la sudadera de Lefties para mascotas

El precio de esta sudadera en color beige y letras en color azul marino es de sólo 6,99 euros está en tallas S, M y L, según el tamaño que tenga tu mascota. Ella se lo merece porque nunca te va a dejar solo.

Lefties nos vuelve a sorprender con esta prenda que es realmente peculiar y que sirve cuando hay que hacer un regalo porque la mascota también va cumpliendo años y lo vas celebrando.

Cómo se compra en Lefties

Tienes cantidad de razones para comprar tus prendas en lefties.com, porque es bien fácil y de paso compras a un precio siempre menor porque es una tienda low cost. Además de las rebajas, de vez en cuando debes saber que entonces suele haber también descuentos a los que puedes acceder.

Por esto vale la pena que vayas entrando a esta web con el fin de ver las prenda que hay en cada momento.

Respecto a los métodos de envío, sabes que recoger la prenda en una tienda Lefties es un trámite gratuito. Si quieres el envío a punto de entrega, el precio es de 3,99€, en envío estándar 4,99€ y envío Express 5,99€

Para más detalles sobre tiempos de entrega, condiciones y excepciones, consulta entonces el apartado de Ayuda.

Para realizar un cambio o una devolución dispones de 30 días desde la fecha de recepción del email de confirmación de envío de tu pedido. Se pueden hacer los cambios en una tienda Lefties de forma gratuita.

A tener en cuenta que las prendas compradas en LEFTIES.com se pueden cambiar por otra talla o color solo en nuestras tiendas Lefties, siempre que estén en perfecto estado, dispongamos de stock en la tienda y mantengan el mismo precio.

Si lo que deseas es cambiar tu compra por otro artículo distinto, deberás devolverlo y realizar un nuevo pedido online.

Tienes toda la información en la web y tambien puedes ir a la tienda física a comprar.