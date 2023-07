Stradivarius vuelve a lo vintage: el peto de los años 90 que está arrasando

Fue una de las prendas injustamente olvidadas durante las últimas temporadas de verano. Sin embargo, parece que esta estación estival será recordada como aquella en la que volvimos a verle lucirse. Hablamos del peto de los años 90 que está arrasando.

Se trata de una opción muy interesante para aquellas mujeres que quieran salir de los looks clásicos y arriesgar un poco. Probablemente no coincidirás con nadie al elegirlo, y eso es algo que siempre está bien visto a la hora de asistir a un evento.

El peto de los años 90 que está arrasando

Con detalles únicos y llamativos

Este peto denim de pantalón corto destaca por sus bolsillos, tirantes regulables y el añadido de botones metálicos en los laterales. Son estos detalles del diseño los que le dan un estilo juvenil y cómodo, ideal para llevarlo todos los días como para una reunión.

Por su versatilidad, se adapta perfectamente a todo tipo de situaciones. Y el vaquero es conocido por lo fácil que es combinarlo. Podrás escoger numerosos looks según como lo acompañes. No importa cómo sueles vestirte, no dudes en darle una oportunidad.

Selecciona tu talla

Una buena noticia para las chicas adictas al oversize es que debes seleccionar una talla entre las disponibles, de la 32 a la 44. Decantándote por una más grande de la que utilizas normalmente, vas a lograr ese efecto tan buscado entre las más jóvenes.

En todos los casos, el peto está elaborado con 100% algodón de la mejor calidad. Resiste sin problemas el paso del tiempo. Respecto a los cuidados, puedes lavarlo a máquina -siempre del revés- pero no debes usar lejía ni blanqueador en el proceso. Es decir, hay que mirar siempre la etiqueta para que el denim no se quede más ajustado o se encoja con el tiempo.

¿Cuánto cuesta este artículo?

El precio del peto Carpenter corto de Stradivarius es de 27,99 euros. Una inversión mínima por una prenda diferente a las demás. Podrás distinguirte de la mayoría si eso es lo que quieres. O bien disfrutar ocasionalmente de una alternativa fuera de lo común.

Lo mejor es que lo tienes para variedad de temporadas. Porque como hemos visto, rememora esa moda de los 90 y principios de los 2000 , donde estos petos causaban total sensación en verano, cuando nos lo poníamos con converse, deportivas blancas o bien con alpargatas para estilizar nuestra figura.

Tienes toda la información está en la web, de manera que sólo debes mirarlo para que sea más fácil para ti.