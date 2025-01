Si eres fan confesa de los bolsos, seguro que alguna vez has fantaseado con el famoso Birkin de Hermès. Es una de esas piezas de lujo que van acompañadas de exclusividad y buen gusto. Más allá de un complemento, es un diseño que tiene una historia detrás que merece ser contada. Todo empezó en los años 80, cuando el presidente de la firma parisina, Jean-Louis Dumas, estaba viajando en un avión en el que también iba la actriz e icono de la moda, Jane Birkin. Durante el vuelo, la intérprete se quejaba de no ser capaz de encontrar un bolso que fuera bonito, práctico y espacioso para poder guardar lo imprescindible. Fue entonces cuando Dumas se puso manos a la obra y decidió crear el modelo perfecto. Y así nació el Birkin que se ha convertido en el capricho de famosas como Victoria Beckham o de Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo.

Es el bolso favorito de las mujeres más adineradas. Y no es para menos. Está hecho a mano y con materiales de la más alta calidad, como el cuero. Además, se comenta que el proceso de creación puede durar más de 20 horas. Y con todo, su precio puede llegar a superar los 400.000 euros hoy en día. Aunque en sus inicios costaba unos 2.000. Pero no solamente estamos ante una pieza de alto valor económico, también es un diseño muy complicado de conseguir. No basta con tener el dinero. Hay una lista de espera muy exclusiva para quienes desean adquirir este bolso tan codiciado. Así que, aunque te sobre el dinero, conseguir un Birkin sigue siendo un verdadero reto.

El bolso de Hermès favorito de Georgina Rodríguez. (Foto: Redes Sociales)

Nosotras, desde luego, estamos fuera de alcance de este modelo, pero como suele pasar, las tiendas low cost están aquí para salvarnos la «visa». Y Stradivarius tiene un clon del modelo Birkin Kelly que nos encanta.

Así es el clon del bolso Birkin Kelly de Stradivarius

El modelo de lujo se llama así porque se empezó a rumorear que la princesa de Mónaco y actriz de Hollywood, Grace Kelly, había sido fotografiadas con uno de estos bolsos, usándolo para ocultar su embarazo. Este rumor ayudó a que el bolso ganara una gran popularidad, hasta el punto de que adoptó su nombre definitivo en honor a Grace Kelly, conocida también como «Kelly», la mujer de Rainiero.

El Bolso Hermès Kelly

La buena noticia es que el de Stradivarius es casi igual. Y nos encanta por varios motivos. Lo primero de todo es que solo cuesta 22, 99 euros. Consideramos que es un clon del bolso de marca debido a varios aspectos de su diseño.

Bolso tote hebilla de Stradivarius.

Para empezar, ambos tienen una forma estructurada y rígida que les da un aire elegante y sofisticado. Además, tanto el Hermès Kelly como el bolso de Stradivarius presentan un cierre en la parte frontal, generalmente con una hebilla o mecanismo de cierre, lo que aporta un toque de lujo. También cuentan con un asa rígida en la parte superior, ideal para llevarlo de la mano, y aunque el original está hecho de materiales de alta calidad como el cuero, el bolso de Stradivarius utiliza un material sintético que imita el acabado elegante del original. Aunque no tiene la misma calidad ni prestigio, el bolso de Inditex logra emular el estilo del Birkin de manera accesible.