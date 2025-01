El rímel de menos de 10 euros con el que lucirás unas pestañas infinitas

El 2025 ya ha empezado, y con él llega la necesidad de lucir nuestra mejor cara. Ya sea para una boda, una fiesta o una reunión importante, todos queremos que nuestra mirada brille con luz propia. Pero, ¿cómo lograr una mirada radiante, luminosa y joven en tiempo récord? En Germaine Goya, el centro de belleza favorito de las beautyfans del barrio de Salamanca, nos desvelan algunos trucos realmente efectivos que harán maravillas en nuestra piel y nos ayudarán a estar más guapos de forma inmediata.

Uno de los primeros consejos infalibles que nos cuentan para rejuvenecer la mirada es utilizar dos bolsitas de manzanilla sobre los ojos durante 15 minutos. La manzanilla es conocida por sus propiedades antiinflamatorias, lo que la convierte en la aliada perfecta para reducir la hinchazón y las bolsas debajo de los ojos. Este sencillo truco no solo minimiza las ojeras, sino que también hidrata las pestañas, dejándolas más suaves y saludables. Y no solo eso, es ideal para realizarlo antes de tu rutina de maquillaje. Si no calmas esa zona antes de maquillarte, podrías acabar acentuando las arrugas y dar una apariencia cansada Ya que estamos hablando de maquillaje, es el momento de hablar de las técnicas que te harán brillar. Todos hemos oído hablar del famoso contouring, pero ¿has probado el strobing? Si no, ya es hora de que lo hagas.

L’Oreal Paris Make-up Designer Máscara. (Foto: Amazon)

El contouring utiliza tonos oscuros y claros para esculpir y definir el rostro, pero el strobing, según nos cuentan desde el centro, se basa en una técnica mucho más natural porque se aplican productos iluminadores en zonas estratégicas del rostro, lo que crea un efecto jugoso y luminoso. Y, por supuesto, hay un elemento esencial en todo esto que no podemos pasar por alto: las pestañas.

Consigue pestañas de impacto con volumen y longitud increíbles para una mirada abierta. (Foto: Amazon)

Unas pestañas largas, voluminosas y bien definidas son fundamentales para conseguir una mirada impactante. Pero, ¿cómo lograrlo sin que parezca que has usado demasiada máscara de pestañas? La respuesta es sencilla: el rímel perfecto. Y hemos encontrado uno que lo tiene todo, y además es asequible. En Amazon, hemos descubierto el rímel Paradise de L’Oreal Paris, que cuesta tan solo 8 euros y tiene una fórmula increíble. La fórmula, que contiene aceite de ricino, cuida las pestañas, dejándolas suaves y flexibles. Además, su cepillo sensorial con más de 200 cerdas captura, densifica y eleva cada pestaña, desde la raíz hasta las puntas. Si lo que buscas es volumen, este rímel te ofrece hasta un 20X más de volumen y 2X de longitud, sin necesidad de aplicar capas y capas.

Lifting de Pestañas. (Foto: Ma Belle Salon)

Si quieres que tus pestañas luzcan aún más impresionantes, siempre puedes optar por un lifting de pestañas. En el centro de belleza Ma Belle Salón, en pleno barrio de Salamanca en Madrid, las expertas esteticistas nos recomiendan este tratamiento que, combinado con un tinte, alarga y da una ligera curva a tus pestañas de forma natural y duradera. El resultado es un look más largo, voluminoso y con un espesor espectacular, perfecto para resaltar tu mirada. Y solo por 55 euros.