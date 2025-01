Karla Sofía Gascón hace historia al convertirse en la primera actriz abiertamente transgénero al recibir una nominación al Premio Oscar como Mejor Actriz por su destacada actuación en la película Emilia Pérez, distribuida por Netflix. Esta nominación marcó un hito en la industria cinematográfica, generando reacciones divididas entre los sectores del público y figuras del entretenimiento.

Sin embargo, la noticia no fue bien recibida por algunos, entre ellos Eduardo Verástegui, actor, productor, ex cantante y activista político mexicano. Verástegui, quien previamente fue parte del grupo pop Kairo y ha sido un defensor de diversas posturas políticas, expresó su descontento a través de la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter).

La española Karla Sofía Gascón, nominada al Oscar. (Foto: Redes Sociales)

En su publicación, dejó clara su postura respecto a la nominación de Gascón y escribió: «Sinvergüenza es quitarle la nominación a una mujer utilizando la ideología y la victimización para ocupar un lugar en la lista de nominadas que no le corresponde. Sinvergüenza es desplazar a las mujeres de los espacios que antes les eran exclusivos, imponiendo su autopercepción por encima del sentido común. No podemos permitir que las mujeres, las mujeres, se vean disminuidas en sus logros, rebasadas en sus deportes y desplazadas en sus categorías, por hombres que se sienten con el derecho de ocupar esos lugares y categorías solo porque se perciben como mujeres».

– Los hombres tuneados NO SON MUJERES.

– Los hombres con cabello largo, NO SON MUJERES.

– Los hombres con uñas postizas, NO SON MUJERES.

– Los hombres que gustan de usar vestidos, NO SON MUJERES.

– Los hombres que le roban a las mujeres su lugares y espacios, son unos SIN… — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) January 25, 2025

La crítica de Verástegui no se limitó solo a Gascón, sino que se expandió a la comunidad trans en general. En sus comentarios, expresó de forma enfática que los «hombres tuneados» no eran mujeres, y continuó argumentando que los hombres con cabello largo, uñas postizas, vestidos o aquellos que usaban la autopercepción como justificación para ocupar espacios destinados a mujeres, no podían ser consideradas mujeres. Además, calificó de «sinvergüenzas» a aquellos que, según él, le «roban» a las mujeres sus lugares y espacios. Afirmó que las personas transgéneros, a quienes él se refirió como «mal llamadas mujeres trans», no deben ser reconocidas como mujeres.

Karla Sofía Gascón, nominada al Oscar a la mejor actriz por la película ‘Emilia Pérez’. (Foto: Gtres)

Mientras tanto, Emilia Pérez, la película en la que Gascón participa, ha logrado captar la atención tanto por su enfoque polémico como por su éxito en esta edición de los Premios Oscar. La cinta ha logrado una impresionante cantidad de nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Película Extranjera, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Director, Mejor Banda Sonora, Mejor Maquillaje y Peinado, Mejor Fotografía, Mejor Montaje y Mejor Guion Adaptado. Sin duda, se ha convertido en una de las producciones más comentadas del año, generando tanto entusiasmo como controversia.