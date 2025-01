Xoan Fórneas ha sido uno de los rostros más buscados durante la celebración de la entrega de Premios Feroz 2025 en Pontevedra. Además de su perfil profesional como actor y músico, con su último papel en la serie ‘Respira’ de Netflix, el intérprete ha sido protagonista de titulares de la crónica social tras ser relacionado sentimentalmente con el cantante y compositor Pablo Alborán, quien, además, es su compañero de reparto en la ficción de temática médica como último fichaje de la misma. De este modo, Fórneas se encontraba con los medios de comunicación en la alfombra roja de la gala y, lejos de evitar las preguntas sobre este asunto, asumía con naturalidad el interés sobre su vida personal tras las voces que apuntaban a una relación más allá que la profesional con Alborán.

Claro y sincero, confirmó mantener una relación de amistad con el artista y desveló el aprieto familiar en el que se vio metido tras los rumores de romance: “Yo vi la noticia con la misma sorpresa que vosotros. Me quedé alucinado. Mira si me sorprendió, que tuve que llamar a mi abuela para tranquilizarla por lo que estaba saliendo en la prensa. “Mi abuela, que vive en una aldea, para que te hagas una idea”, contaba Xoan entre la preocupación y la risa… Tras la respuesta entendida por todos como un desmentido, el actor no dudaba en dar su opinión acerca de Pablo tanto en la esfera profesional como personal: “Creo que Pablo Alborán ya era actor hace mucho tiempo. Es un grandísimo artista y lo admiro muchísimo. «Es un talento indiscutible”, afirmaba Xoan.

El actor Xoan Fórneas en el photocall de los 12º Premios Feroz en Pontevedra el sábado.(Foto: Gtres)

Por su parte, Alborán no se ha pronunciado al respecto de esta situación que ahora ha aclarado Forneas. Como es sabido, fue el cantante de Saturno quien subió diferentes fotos del actor de Respira en sus cuentas de redes sociales. Unas instantáneas que hacían surgir los rumores acerca de una relación más allá de lo profesional y que, gracias a la aparición de Fórneas en los Feroz, ya ha quedado aclarado.

El intérprete gallego zanjaba así los rumores y, aclarada la realidad con su compañero de reparto, el actor también se animaba a contar los detalles sobre el momento presente que ambos están viviendo con la serie tras la incorporación de Alborán a sus filas: “Estamos con la segunda temporada de ‘Respira’ y espero que se pueda ver pronto, quizás para finales de año o el año que viene”, ha adelantado.

Más allá de lo profesional y los bombazos informativos, los medios se han interesado por el presente íntimo de Fórneas independientemente de romances o rumores sobre parejas en su vida: “Estoy en una época de mi vida muy feliz, con mucho trabajo y abierto al amor”, expresaba el artista sin pudor. El crecimiento de Xoan a nivel personal, según sus propias palabras, está yendo más allá de la faceta amorosa de su presente y así lo ha querido dejar claro: “Tengo el corazón en su sitio y contento. Estoy muy bien conmigo mismo, estoy aprendiendo mucho en este último año”.