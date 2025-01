Pedro Almodóvar sobre si dirigiría el biopic de Belén Esteban: "Si me espera, lo puedo pensar"

Belén Esteban quiere llevar a cabo una serie de su propia vida. Así lo ha confesado, en más de una ocasión, delante de las cámaras, la apodada como la ‘princesa del pueblo’, la cual ha detallado que estaría dispuesta a protagonizar su propio biopic, contado por ella misma, con todo tipo de detalles. No obstante, por ahora, no ha salido a la luz la confirmación de dicho proyecto audiovisual. De hecho, la de Paracuellos ha buscado públicamente a la persona que podría ser el director de la serie. Durante los Premios 40 Music Awards, celebrados el pasado 8 de noviembre en Barcelona, Belén se acercó a Juan Antonio Bayona y le habló sobre la posibilidad de que produjera la serie de su vida, a lo que el cineasta le sugirió hablarlo con calma y estudiarlo. «Lo hago, lo hago. Yo quiero que sean 60 capítulos», decía la televisiva por aquel entonces. Pero si mantiene la calma, al director de La sociedad de la nieve podría salirle competencia.

Se trata de Pedro Almodóvar, uno de los directores y guionistas de cine más emblemáticos de nuestro país. El productor fue preguntado en la 12ª edición de los Premios Feroz sobre si estaría dispuesto a hacerse cargo del biopic de la vida de Belén Esteban, a lo que no tuvo inconveniente en responder contundentemente: «Pero si le queda muchísimo por vivir. Está empezando esa chica», comenzaba a decir en tono bromista. «Yo estos dos próximos años estoy ocupado, pero si ella me espera, me lo puedo pensar», añadía.

Pedro Almodóvar en la 12ª edición de los Premios Feroz. (Foto: Gtres)

Por el momento, Belén Esteban no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, teniendo en cuenta su carismática forma de ser, es probable que en las próximas horas comparta su opinión sobre la posibilidad de que Almodóvar sea el encargado de dirigir la serie basada en sus 51 años de vida. Cabe destacar que, en más de una ocasión, la colaboradora de televisión se ha deshecho en halagos hacia el director manchego, por lo que no sería sorprendente que este proyecto le haga especial ilusión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belén Esteban (@belenestebanmenendez)

Sin ir más lejos, en el año 2022, durante el concierto que hizo Rosalía en Madrid, Belén compartió en sus redes una fotografía junto al cineasta en la que escribía lo siguiente: «Bueno, Pedro, con la que se ha liado aquí estamos los dos juntitos. Gracias por ser tan cariñoso conmigo», expresaba. Además, en otro post diferente, también publicó una imagen en la que, aparte de posar con el director de cine, también lo hacía junto a la artista catalana, protagonizando una estampa que no tardó en dar la vuelta a la red, dejando entrever la buena armonía que existe entre los mencionados.