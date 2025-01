El sorprendente cambio físico del vidente Sandro Rey que lo ha dejado irreconocible

Una de las cosas que más nos define, es nuestra imagen o apariencia. Y dentro de ese look, el pelo juega un papel fundamental. Es una parte visible de nuestra carta de presentación y nos identifica, incluso, a distancia. Ya sea largo, corto, rizado, lacio, rubio, castaño o teñido de un color vibrante, el cabello dice mucho de nosotros y refleja nuestra personalidad y las etapas que vivimos. Un buen ejemplo de esto es Sandro Rey, quien fue muy reconocido por su melena lacia, negra y con raya al medio. De hecho, muchos lo identificaban solo por su peinado. Sin embargo, a sus 57 años ha sido el protagonista de uno de los cambios radicales de este 2025.

Su reciente aparición en el programa Col·lapse de 3 Cat sorprendió a los televidentes, quienes no pudieron evitar notar su transformación. En la emisión, Sandro dejó atrás su emblemática melena larga y adoptó un look más maduro y sobrio, un estilo que marca el cierre de un ciclo en su vida. La transformación fue tal que hasta los presentadores, Àngel Llàcer y Ricard Ustrell, se mostraron asombrados. «¿Te has cambiado el look?», le preguntó Ustrell, a lo que Sandro, con su característico humor, respondió: «Ahora ya ni mi madre me reconoce».

Así era Sandro Rey antes de cortarse el pelo. (Foto: Gtres)

Este cambio no solo es visible a nivel estético, sino también refleja una evolución personal, según explicó el propio vidente. «El cabello largo pertenecía a otra etapa de mi vida. Con el tiempo, se me empezó a aclarar y notaba más calvicie. Cuando me miraba por detrás, no me gustaba lo que veía, así que decidí que era el momento de pasar página», reveló.

El nuevo look del vidente Sandro Rey con el pelo más corto. (Foto: 3Cat )

Este ajuste en su imagen también ha venido acompañado de otros cambios en su vida. Sandro confesó que ha ganado 10 kilos, lo que también ha contribuido a su nueva apariencia. Por otro lado, aunque muchos pensaron que su presencia en la televisión había disminuido, Sandro aclaró que sigue activo, pero en un formato más discreto. «Estoy en el canal D de la TDT todos los jueves», explicó, destacando su continuidad en la pequeña pantalla.

En su regreso al programa de la cadena catalana, Sandro no solo habló sobre su presente, sino que también retomó su faceta esotérica, leyéndole las cartas del Tarot a los presentadores, tal y como hacía en programas anteriores como Sálvame. Esta conexión con su público, aunque en un tono más íntimo, demuestra que, a pesar del paso de los años y su transformación, sigue siendo el mismo que cautivó a miles de personas con sus dotes sobrenaturales.

Sandro Rey, junto a Víctor Sandoval y Olvido Hormigos, durante su participación en Gran Hermano. (Foto: Gtres)

El cambio físico de Sandro Rey es más que una cuestión estética, es el reflejo de un nuevo capítulo en su vida, marcado por la madurez y el cierre de una etapa. Sin embargo, su regreso al mundo televisivo y esotérico demuestra que, a pesar de las apariencias, su esencia sigue intacta.