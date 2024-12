El hotel Four Seasons, situado en la emblemática calle Sevilla de Madrid, ha servido como escenario perfecto para celebrar la cena benéfica de World Central Kitchen (ONG fundada por el prestigioso chef José Andrés) en favor de los damnificados por la DANA, el fuerte temporal que ha dejado a su paso más de doscientos fallecidos y un sinfín de daños materiales en algunas de las zona de la Comunidad Valenciana.

Con motivo de este acto solidario, fueron numerosos los rostros conocidos los que quisieron apoyar la causa. No quiso perderse esta importante cita Ángel Llácer, quien, después de posar en el photocall habilitado para la ocasión, atendió con la amabilidad que tanto le caracteriza a los medios de comunicación.

Ángel Llácer junto a Carlos Latre. (Foto: Gtres)

Ángel Llácer habla de su revés de salud

Haciendo gala de su particular sentido del humor indicó en un primer momento a las cámaras de Gtres que ahora ya puede subir las escaleras. «Eso es una gran noticia», comentó. Al mismo tiempo, aseguró que la evolución es positiva y todo está produciéndose según lo previsto. «Voy retomando la rutina (…) Voy a un osteópata cada dos días y voy haciendo ejercicios», añadió.

«Ha sido un antes y un después. Me tomo la vida de una manera mucho más tranquila», aseguró, al mismo tiempo que se sinceró indicando que pasó «mucho miedo». «Hace mucho que ocurrió, fue en mayo…», prosiguió. «Ahora camino más lento, antes iba corriendo a todos los lados», añadió. Llácer reflexionó sobre su dolencia y explicó que ahora puede ver más a su entorno más cercano. «Estoy más con mis amigos, intento ir a sus fiestas de cumpleaños, algo que antes no hacía. Un poco eso, vivir la vida», dijo. «He sido bastante disfrutón siempre y he vivido la vida intensamente, queriendo a todo el mundo…», continuó. Después se sinceró sobre los duros momentos que vivió. «He estado tan cerca de la muerte que tampoco le tengo miedo (…) El día que me tenga que ir, me iré», sentenció.

Ángel Llácer y Carlos Latre. (Foto: Gtres)

¿Qué le pasó a Ángel Llácer?

En mayo, Ángel Llácer viajó a Vietnam, donde contrajo una bacteria que le provocó una fascitis necrotizante por la que estuvo a punto de morir. Debido a la gravedad de la dolencia, por la que estuvo ingresado en varias ocasiones en el hospital, llegó a despedirse de su familia. Vivió momentos aterradores, tal y como él ha narrado en varias ocasiones. Afortunadamente, se está recuperando y con el paso del tiempo va retomando su rutina. b