La divertida escena del chef José Andrés junto a Bradley Cooper en un festival gastronómico

El chef José Andrés es uno de los mayores embajadores de la gastronomía española alrededor del mundo. Su carrera es una de las más impecables frente a los fogones: es dueño de un gran imperio de restauración y una popular estrella de la televisión, además de ser activista y solidario con cada uno de sus movimientos, los cuales le han situado, en más de una ocasión, en la primera plana de la noticia. Sin ir más lejos, su última hazaña ha consistido en unirse a la conocida estrella de Hollywood, Bradley Cooper, con motivo de promocionar el reciente reto profesional del protagonista de la película A Star Is Born.

Ha ocurrido en el marco del festival Bottlerock Napa Valley, un evento que fusiona la comida y la música y que se celebra en las instalaciones de la Exposición del Valle de Napa, ubicada a tan solo una hora en coche desde San Francisco. En su cartel, cuenta con las mejores bandas de artistas de pop, rock e indie, al mismo tiempo que también asisten importantes chefs que realizan actuaciones en vivo sobre el escenario culinario de Williams Sonoma del evento. Precisamente en este contexto ha sido donde se ha podido ver al chef José Andrés junto a Bradley Cooper y su socio, Danny DiGiampietro (propietario de Angelo’s Pizzeria) dando visibilidad a los cheesesteaks, el plato estrella de su negocio Danny & Coop’s que se basa en un filete de queso.

En las imágenes trascendidas se ve a José Andrés completamente desinhibido junto a Bradley Cooper, con el que se percibe que mantiene una excelente relación. En la misma escena también se encontraba el jugador de baloncesto estadounidense Stephen Curry, quien le prestó una camiseta al chef español durante el show. La participación de estos rostros conocidos en el festival terminó lanzando cheesesteaks a todos los asistentes para que pudieran probar este nuevo proyecto gastronómico del actor y su socio. Un momento que el propio chef ha definido como «muy divertido» en sus redes sociales.

