La dura realidad tras el ingreso de Àngel Llàcer: "Llegué a despedirme de mis seres queridos"

Àngel Llàcer ha reaparecido en las redes sociales después de vivir uno de los reveses de salud más duros de su vida. El catalán se ha enfrentado a una bacteria que contrajo durante un viaje al sudeste asiático que le obligó a permanecer en el hospital durante casi dos semanas. A pesar de recibir el alta y regresar a Barcelona para la celebración de Sant Jordi, a los pocos días tuvo que volver a ser ingresado tras ser diagnosticado con fascitis necrotizante, una grave infección con la que tuvo que someterse a más de cuatro operaciones y a una larga estancia de catorce días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Ahora, el miembro del jurado de Tu cara me suena ha escrito en sus redes sociales cómo vivió este periodo crítico en el que temió por su vida e incluso llegó a despedirse de sus familiares.

«Fueron momentos muy difíciles en los que se temió por mi vida; incluso llegué a despedirme de mis seres queridos. Ahora ya puedo decir que el bache está superado, que ya estoy en casa y que vienen meses de rehabilitación», escribía en su último post de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Àngel Llàcer (@angelllacer_oficial)

Aprovechando su intervención en el universo 2.0., Àngel ha querido agradecer a todo el equipo médico que le ha tratado durante estos duros momentos: «Me salvaron la vida. No encuentro palabras suficientes para agradecerles todo lo que les debo. No quiero dejar de agradecer el cariño y el cuidado de todo el excelente personal de la UCI que me atendió estos días. No os podré olvidar nunca», expresaba.

Como era de esperar, sus familiares y su círculo más cercano no se han separado de él en ningún momento, y eso es algo con lo que también se ha mostrado visiblemente emocionado: «Gracias a toda mi familia por estar siempre a mi lado. Gracias a mis amigos por hacer piña y protegerme tanto. Gracias a otra familia, la teatral, de NostromoLive, por no bajar nunca el telón. Gracias a todas y cada una de las personas de Gestmusic por no abandonarme nunca. Gracias también a mi gran familia televisiva de Atresmedia por demostrarme una vez más que detrás de grandes profesionales hay grandes personas», comentaba. Por último, también expresaba su emoción con la cantidad de mensajes de personas anónimas que se han preocupado y le han escrito para mandarle ánimo y fuerza.

Àngel Llàcer en el programa ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

Pese a lo duro que ha sido enfrentarse a este revés de salud, Llàcer ha reiterado que intenta aprender y quedarse con lo bueno, pese a todo: «Ha sido un momento muy complicado, seguramente el peor de mi vida, tanto a nivel físico como emocional; pero como siempre hay que quedarse con lo positivo de todo… y yo me quedo con el amor y el cariño que he recibido estas semanas», confesaba.

Para concluir el texto, Àngel hacía una breve reflexión donde aseguraba que siempre había pensado que la vida se dividía en dos temporadas; la primera hasta los cincuenta años y la segunda a partir de ahí. En su caso, justo este 2024 ha cumplido la mitad de siglo, por lo que asegura que su segunda temporada «empieza de lo más fuerte», la cual quiere «aprovechar al máximo»: «Me voy a esforzar para que esta recuperación sea corta y volvamos a vernos pronto haciendo lo que mejor se hacer, que es entretener», concluía.