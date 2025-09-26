Soy peluquera y éste es el error que las mujeres de 60 años cometen al secarse el pelo: le quitas todo el brillo

Las mujeres de más de 60 años cometen este error al secarse el pelo, algo que debemos tener en cuenta si queremos tener un pelo brillante y bonito. La edad es un número que nos afecta de lleno, estamos ante una serie de cambios que pueden acabar marcando una diferencia importante. En especial si descubrimos que deberemos empezar a cuidar un poco más una manera de peinarnos que en estos días cobra un protagonismo importante. El sacador de pelo es el gran protagonista de estos días.

Un gran aliado que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada, con algunas novedades que pueden acabar llegando de tal forma que podremos empezar a ver llegar este cambio en una melena que llega de un verano en el que las altas temperaturas han causado estragos, lo que necesitamos en estos días es recuperar la melena o el peinado. Un pelo que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que, sin duda alguna, será algo esencial, sumado a todos los cuidad que podemos hacerle a nuestro pelo.

El error que cometen las mujeres de más de 60 años

Las mujeres de más de 60 años, pero todas aquellas que tengan un pelo fino que suele aparecer con la llegada de una serie de cambios que son los que nos acompañarán en unos días en los que realmente todo puede cambiar en un instante. A medida que sumamos años, los cuidados deben ir en aumento.

Es algo que tocará empezar a ver llegar y que empezaremos a verse reflejado, no sólo en las arrugas del rostro, sino también en un pelo que va a tener una serie de peculiaridades que hasta el momento quizás no hubiéramos tenido en cuenta. Con ciertos detalles que serán los que se convertirán en claves en estos días que teníamos por delante. Nos podemos dejar un buen dinero en productos de belleza, el secador puede tirar por tierra estos esfuerzos que hacemos para conseguir que nuestro peinado quede perfecto.

Es hora de saber de primera mano el error que cometemos sin esperarlo, de la mano de una peluquera experta que puede abrirnos los ojos de una forma que quizás nos sorprenderá.

El error que cometen las mujeres de más de 60 años es este

Este error que nos descubre una peluquera que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. Son días de apostar claramente por una serie de detalles que sin duda alguna, deberemos tener en consideración, esta peluquera nos explica este error que no debemos cometer más.

Rosi Fernández es la peluquera que se ha convertido en viral, ante un consejo que nos cambiará la vida: «El error de las mujeres de 60 años al secarse el pelo con secador es aplicar mucho calor y desde muy cerca. Hace que el pelo maduro se quede sin brillo».

Los expertos de Grundig nos dan más detalles sobre la forma de secar correctamente nuestra pelo, para poder aplicarlo a nuestro día a día:

Retirar una parte de la humedad con toalla, al principio

Desenredar el cabello antes y durante el secado

Mantener la boquilla a una distancia de 15 cm del cabello, aproximadamente

Moderar la temperatura y la potencia si tienes un pelo fino

Aplicar previamente un spray protector si el cabello es especialmente sensible

Acabar siempre con aire frío o templado, entre 25º y 50º

Las ventajas de este tipo de secado nos lo explican en su blog, pudiendo obtener varios peinados fácilmente con la ayuda de un buen secador:

Peinado liso: trabaja mechón a mechón, ayudándote de un cepillo y aplicando el chorro de aire primero en la raíz y después en la dirección del cabello hasta la punta. Algunos productos de cuidado del cabello te ayudarán a conseguir el alisado.

Peinado con volumen: el secador será tu primer y gran aliado. Para ello, se aconseja poner la cabeza boca abajo y secar el cabello desde arriba, ahuecando la cabellera con los dedos mientras tanto.

Peinado recogido con flequillo: con la ayuda de un cepillo o peine, deberás seleccionar la cantidad de cabello que quieres dedicar al flequillo y secar de arriba abajo. También puedes ayudarte de un cepillo cilíndrico para generar cierta ondulación en los extremos.

Teniendo en cuenta, que sobre todo con estos días en los que el frío hace acto de presencia, es mejor mantener en todo momento el secador a nuestra disposición. Evitaremos más de un problema que podemos solucionar fácilmente con las herramientas adecuadas para conseguir aquello que queremos y más. Tu pelo volverá a brillar como antes, siguiendo los consejos de estos expertos que saben muy bien cómo tratar tu peinado.