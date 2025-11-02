Soy maquilladora y así es como puedes hacerte el eyeliner de Rosalía y no puede ser más fácil

Así es cómo puedes hacerte el eyeliner de Rosalía y no puede ser más fácil, una maquilladora nos revela sus trucos secretos. Son tiempos de maquillarse en casa para sacarse el máximo partido posible, partiendo de la base de algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de conocer los secretos profesionales que pueden darnos el acabado que buscamos.

En esencia estaremos muy pendientes de una serie de situaciones que pueden acabar siendo los que nos marcarán en estos días en los que cada detalle cuenta. Un buen eyeliner puede ser el truco final de un tipo de maquillaje que se centra en unos ojos que hasta el momento no habíamos tenido en consideración. Son tiempos de aprovechar cada elemento que tenemos en nuestro poder y de hacerlo de tal manera que nos dará un resultado increíble. Lo mejor que nos puede pasar es hacer realidad este sueño de una maquilladora que se equipara a la de la mismísima Rosalía. Un giro radical puede acabar llegando a una velocidad que quizás nos sorprenderá y puede acabar siendo clave, así puedes hacerte el eyeliner de tus sueños.

El eyeliner de Rosalía tiene truco

Puede que Rosalía haya aprendido de sus maquilladoras la manera en la que se puede hacer el eyeliner, estamos ante una famosa que, sin duda alguna, se ha convertido en un referente. Es la mujer que ha conseguido ser un auténtico referente y se ha hecho un hueco en el panorama internacional.

Es importante tener como referente algunos detalles de estos famosos que parece que saben muy bien cómo aplicar unas técnicas de maquillaje que se adelantan a todas las demás. Estos ojos que resaltan por encima de los demás, acaban siendo fruto de una técnica que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa inesperada.

Sólo tenemos que empezar a pensar en algunos cambios que llegarán con un detalle importante que puede acabar generando un truco infalible. Realmente usar el eyeliner de la manera que ha dado fama a una Rosalía o una maquilladora de Rosalía que se ha convertido en todo un referente no es tan complicado. Una experta, nos ha dado les claves del éxito.

Así es cómo puedes hacerte el eyeliner

Tal y como nos explican los expertos de Primor hay una serie de consejos que debemos tener en cuenta y que pueden cambiarlo todo.

El primer paso, sin duda, es tener paciencia. Si te equivocas no pasa nada. No te frustres. Es algo que nos pasa a todos.

Existe un truco infalible para conseguir un eyeliner precioso. Coge tu rotulador o pincel y continúa la dirección de tu ojo hasta el final de la ceja. Esa es la dirección que tendrás que seguir.

Ahora sí, ¡es hora del primer trazo! Dibuja una línea fina desde el final de tu ojo en diagonal. Te recomendamos que no hagas la línea kilométrica. Sobre todo, si tienes los ojos muy pequeños, ya que visualmente se verán más rasgados.

Une el final de la línea con la parte superior de tus pestañas. Trata de que no haya mucho «hueco que rellenar». Recuerda que para un eyeliner bonito y natural, lo mejor es que el trazo sea fino.

Rellena tus líneas y dale el toque final rizando tus pestañas y presumiendo de pestañas con una de estas máscaras con extra de volumen.

Una vez tengas claro estos trucos de experto, tocará ponerte manos a la obra con una técnica que puede acabar siendo esencial en estos días: