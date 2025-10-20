Con la llegada de los meses de más frío, en breve vamos a necesitar zapatos más cerrados, con estilo y a la moda para ir bien calientes. Como las botas cowboy de MaryPaz que parecen de lujo y tienen un precio inferior a lo que realmente suelen verse en este tipo de modelos. Además están en 4 colores diferentes.

Es mejor que tengas este modelo antes de que se acaben las tallas y los colores que quieres, pues en esta tienda, los zapatos vuelan. Posee unas características realmente fantásticas, y un tacón básico para que puedas ir a todos lados. ¿Cuál es su precio y materiales? Te contamos lo que debes saber sobre esta novedad que ya es el must de cada temporada.

Las botas cowboy de MaryPaz que parecen de lujo

Hablamos de la bota de tacón estilo cowboy que presenta efecto napa negro. Además tiene cantidad de detalles como los pespuntes en la caña y empeine de la bota. La altura de tacón es de 5,7 cm y son comodísimas.

Es el calzado ideal para diversas épocas del año y salidas. Te las pones para diario, de fin de semana campero o bien si quieres ir de fiesta de manera algo más casual.

Cuáles son los materiales de las botas

Estos zapatos se confeccionan en 100% poliuretano siendo el forro de 100% poliuretano. Con plantilla: 100% poliuretano y suela: 100% TPU.

En cuatro colores: las botas cowboy de MaryPaz

En color camel es uno de los más tradicionales de las botas cowboy tal como las conocemos. Por esto te las pones con vaqueros de diversos colores y camisas de cuadros, al mas puro estilo cowboy.

En color gris, se convierten en un diseño totalmente diferente porque ofrece un color y diseños más elegantes. La tienes para tus fiestas nocturnas y combina con vestidos y pantalones diferentes.

El color negro es el comodín de siempre que dibuja unas botas cowboy realmente singulares. Las tienes para diversas ocasiones y siempre quedan estupendamente.

El color visón, por su parte, es uno de los más originales que verás en este tipo de botas. Con vestidos negros, crudos, con vaqueros y más. sin duda, si debes comprar un color es el que recomendamos, si bien debes tener mucho cuidado con su mantenimiento para que no se estropee antes al ser tan claro.

Cuál es el precio de las botas cowboy de MaryPaz

Las tienes a un precio de 45,99 euros, realmente perfectas y bien de precio, si se comparan con otras botas cowboy de otras tiendas.

En visón, las tallas ahora en la web de MaryPaz van de la 36 a la 41. En negro también quedan los mismos colores, en gris también si bien quedan pocas unidades, de igual forma que si eliges el tono camel.

Botas cowboy y a la moda

Este modelo es uno de los más enigmáticos y demandados cada año. siempre triunfan y por esto las marcas lanzan sus diversos modelos.

Se caracterizan por su diseño distintivo, durabilidad y estética rústica. Las tienes con tacón y relieve en la parte central con piel.

A destacar que la botas cowboy tienen puntas que varían desde las más redondeadas hasta las más puntiagudas, siendo estas últimas las más tradicionales.

Normalmente están realizadas con cuero de vaca, aunque también pueden ser de pieles exóticas como serpiente, cocodrilo, avestruz o lagarto. Las más baratas suelen tener piel o semi piel.

Por su parte, la caña puede ser de diversas alturas, más altas o menos. Y hasta llegando hasta la mitad de la pantorrilla o más arriba. Además, muchos modelos presentan bordados, relieves o decoraciones tradicionales.

Otras de sus características es que no llevan cordones y son tipo slip-on, sin cordones, lo que las hace fáciles de poner y quitar.

