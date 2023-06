Son las sandalias planas más buscadas de Zara: con tachuelas, cómodas y pegan con todo

En verano necesitamos comodidad. E ir bien fresquitas. Por esto queremos las sandalias planas más buscadas de Zara. Llevan tachuelas y las tenemos en color arena.

Irás la mar de sofisticada para este verano y también muchos otros. las combinaciones posibles con tu outfit son importantes.

Cómo son las sandalias planas más buscadas

Destacan por ser de serrajes y tachas, dos características que las vuelven en imprescindibles para la temporada y estival e ir a la moda.

Lleva también tiras anchas ajustables mediante hebillas y el acabado en punta redonda. A tener en cuenta que la altura de la suela es de 2 cm y entonces vas comodísimas.

Están confeccionadas en corte de 100% piel vacuno, con el forro de 100% piel vacuno, la suela de 100% estireno butadieno estireno y la plantilla de 100% piel vacuno. Como vemos es un zapato de alta calidad que ofrece cantidad de prestaciones.

Cómo cuidamos esta sandalia

Desde Zara aconsejan varias cosas como hacer uso de acciones simples como limpiar los artículos con un paño de algodón seco o un cepillo suave, según las características del producto, pueden ayudarnos a cuidarlos. Siempre que sea posible, intenta usar productos respetuosos con el medio ambiente.

Para estas sandalias es mejor no lavar, no sumergir en agua, no usar lejía / blanqueador, y para algunos materiales especiales como el Cuero/Charol/Antic, hay que limpiar con trapo de algodón seco. Mientras que con el Ante/Nobuck/Serraje, entonces hay que limpiar con cepillo suave o esponja dura y pueden protegerse con sprays tratantes o repelentes de polvo (hidrofugante para mopas).

Combinaciones posibles

Una de las suertes de contar con este zapato es que va bien con todo aquello que te pongas en verano. Así tenemos el cuerpo de halter y lino que tiene un precio de 25,95 euros en varias tallas, además de los diversos vaqueros que tenemos en zara para escoger, la ropa interior que es braguita y bralette de encaje en negro de precio 25,55 euros y 19,95 euros cada una. hay muchos conjuntos que te puedes poner con las zapatillas de este verano.

Dónde se compran

Verás que son total y que se pueden comprar de manera online para tu mayor comodidad. En este caso el precio es de 49,95 euros y las tallas van de la 35 a la 42. Así que es el momento de escoger la talla que sabes que tienes y se compra directamente sin moverte. así compras desde casa de la manera más cómoda.