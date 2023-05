Son cómodas, quedan genial con vaqueros y baratas: las sandalias de Skechers que necesitas en tu vida

Si no sabes qué calzado ponerte en la próxima salida vespertina, las sandalias de Skechers que necesitas en tu vida son realmente especiales.

Son las Beverlee – High Tea Sandal, y son únicas para poder lucir este producto de cualidades únicas.

Disfrutarás de su estilo casual, ideal para fiestas y eventos no tan formales, con talón descubierto y tacón de cuña bajo cuenta. También tienen una parte superior de lino brillante y una micromalla con media suela de chapa de corcho que marca ese diseño.

Las sandalias de Skechers que necesitas en tu vida

Con la plantilla más confortable

Pero si hay algo que destaca en este producto en color beige natural es la inclusión de la plantilla de confort Luxe Foam en la parte interior. Podrás usar las sandalias durante todo el día o toda la noche sin sentir dolores ni molestias para que te enfoques en divertirte.

Por debajo una suela flexible evitará tanto las caídas como los resbalones, algo muy importante si vas a estar cerca de la piscina. Mientras tanto, su plataforma de poco más de un centímetro y su tacón de casi seis centímetros te darán una postura elegante.

Y, como siempre, el logotipo de Skechers demostrará que éste es un calzado de gran calidad, fabricado por la firma norteamericana.

¡Aprovecha el descuento por tiempo limitado!

El precio de las sandalias es de 60,00 euros IVA incluido, aunque en la web de Skechers tienes un descuento del 20% por tiempo limitado si pones el código MOM20. Además, si te registras en la plataforma Skechers Plus, obtienes otra rebaja de 5 euros y envíos gratuitos hasta la tienda más cercana. Si nunca antes le has comprado, es una gran ocasión para registrarte y hacerlo. Así te beneficias de diferentes ventajas exclusivas sólo para ti al ser miembro de esta firma.

Por solamente 40 euros, estarías llevándote a casa un calzado cómodo, versátil y apto para distintas circunstancias. Verás que está en varias tallas y puedes elegir la tuya.

Con qué nos ponemos esta sandalia

Hay cantidad de prendas que le van perfectas. Desde vaqueros de diversos colores, a shorts y faldas cortas para lucir piernas en este verano. También es factible llevar vestidos de diversos estilos y con esta zapatilla de cuña vas a quedar estupendamente.

Puedes comprar este zapato en la web de Skechers gozando de este descuento y de toda la comodidad que te mereces. ¡Son para ti y las tienes en un clic!