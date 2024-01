Son un clásico pero irás a la última: estos son los botines de Stradivarius que sirven para todo

Si hay un calzado elegante, que denota sofisticación, y que puede usarse durante todo el año pero especialmente en el invierno, estos son los botines de tacón. No hace falta ser una experta en moda para saber que son una tendencia atemporal, que siempre queda bien independientemente del evento semi formal al que asistas. Y el modelo de botines de Stradivarius: tacón slouchy piel resultan una gran opción para aquellas mujeres que están buscando alternativas en calzado para la temporada más fría del año.

Estos botines destacan primero por esos increíbles detalles de pespuntes. Recordemos que se trata de una técnica que consiste en dar puntadas volviendo la aguja hacia atrás luego de cada punto para meter la hebra en el mismo sitio por donde pasó antes. Es un método de costura complejo, que hace a la calidad de la terminación.

Cómo son los botines de Stradivarius que sirven para todo

Por lo demás, tenemos una altura de tacón de siete centímetros que es más que suficiente para estilizar la figura sin causar dolor. Muchas veces, los tacones más altos les provocan molestias a las mujeres que no están acostumbradas a utilizarlos por largas horas.

Color y tallas en que los encuentras

El único color en el que están disponibles estos botines es el marrón cuero, uno de los tonos protagonistas de las estaciones más frías. Extremadamente fácil de combinar, este color robará todas las miradas. Sobre todo, si lo combinas con un abrigo del mismo tono.

En cuanto a las tallas, deberías fijarte en la guía de Stradivarius donde muestran cuáles son las medidas específicas de cada una. Esto te permitirá seleccionar la talla ideal para tu pie. Es muy importante que el botín te vaya perfecto, sea con o sin calcetines.

Composición y cuidados de estos calzado

Los materiales de este calzado son resistentes y durables: 100% piel vacuno para el corte y 100% poliéster para el forro. Complementándose ambos para proporcionar una pisada suave y darle calor al pie, sus cuidados son sólo los básicos.

No debes lavar este calzado, ni tampoco aplicar lejía ni blanqueador en la piel. No puedes plancharlo ni tampoco limpiarlo en seco. Finalmente, queda descartada por completo la secadora.

Entonces, ¿cómo quitarle la suciedad? Tienes que llevarlos a un profesional que se dedique a ello, o hacerte con los utensilios para el mantenimiento de estos materiales que no son los mismos que para otros.

Cuál es el precio de los botines de Stradivarius

El coste de estos botines de tacón de mujer estilo slouchy es de 55,99 euros. Son aptos a tu bolsillo porque tienes un calzado que te acompañará durante años con los cuidados mínimos indispensables por lo que la inversión vale la pena.

Política de envíos en la tienda

Sumado a eso, los gastos de envío a las tiendas de Stradivarius son totalmente gratuitos por lo que no tienes que pagar nada más. ¿Prefieres otra modalidad de envío? Puedes escoger tu favorita dentro de las que permite elegir esta marca según su página web.

Estándar domicilio – 3,95 euros. Te llegará entre 1 y 3 días laborables

Express domicilio – 4,95 euros. Te llegará entre 1 y 2 días laborables

Punto de recogida – 2,95 euros. Te llegará entre 1 y 3 días laborables

Entrega programada – 3,95 euros. Siguiente día laboral (pedidos antes de las 14:00 hs)

Queda claro que si tienes prisa deberías elegir la entrega programada. No es tan costosa y tendrás el producto cuanto antes. Igualmente, consulta por las ventajas en envíos de pedidos de las nuevas colecciones que superen los 30 euros sin descuentos.

Política de devoluciones

Si no estás satisfecha porque hay algo que no te ha gustado, o no has seleccionado tu talla correctamente, no te preocupes. Devolver los productos de Stradivarius es muy sencillo. Tan solo tendrás que registrarte e iniciar la devolución desde su web. Suponiendo que hayas hecho la compra como Invitado, debes rellenar los datos personales y solicitar tu etiqueta de devolución.

Por otro lado, puedes acercarte a cualquiera de las tiendas en todo el país en la que hayas hecho la compra con el ticket del artículo.

Ya verificado el estado del producto devuelto, si todo está en orden el importe será reembolsado en el mismo medio de pago transcurridos de 7 a 14 días dependiendo de la entidad bancaria. Si la devolución tiene algún coste, se descontará de allí.

Tienes estas botas para comprar online o bien en la tienda física. Tanto en una como en la otra tienes facilidades de compra. Si vas a la tienda, debes asegurarte que el producto está porque podría entonces estar en otra tienda, para esto hay que comprobar la disponibilidad desde el online o llamar directamente con la referencia del modelo. Quizás puedes preguntar que te guarden tu número si prevés que vas a ir de inmediato. Seguro que entonces te las guardan y las tienes antes que nadie.