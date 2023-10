Skechers tiene el pantalón tie dye perfecto para que vuelvas al gimnasio con un descuento al que no podrás resistirte

Si te gusta el estilo deportivo o bien quieres volver a hacer ejercicio, te encantará el pantalón tie dye de Skechers.

Así tienes unas zapatillas deportivas a juego y esta divertida prenda multicolor que ofrece un look bien distinto.

El pantalón tie dye perfecto para hacer deporte de Skecher

BOBS Purrfect Cloud Jogger Pant es el pantalón que debes tener para miles de ocasiones. Lleva tejido de felpa francesa 100 % algodón suave siendo un pantalón jogger con un exclusivo diseño colorido con teñido anudado de nubes y prestaciones que ofrecen comodidad.

En sus materiales destaca que está confeccionado en 100 % felpa francesa de algodón, con la clásica silueta de pantalón jogger.

Además lleva el logotipo de parche BOBS Heart en la parte delantera izquierda de la cadera siendo una prenda lavada con teñido anudado de nubes para look colorido único.

También tienen otros detalles como bolsillos en las costuras, con cintura y puños elásticos incorporados, siendo el tiro de la entrepierna de 70 cm. Además, lleva protección UPF 40 y un ajuste cómodo para que lo puedas hacer tanto para hacer deporte como en otros momentos del día.

En oferta

Por suerte, tienes el pantalón jogger con más color por menos precio. Si antes su precio era de 55 euros, en este momento lo puedes comprar por 24,99 euros. Tienes así una prenda diferente que te permite hacer deporte de la manera siempre más cómoda.

Las tallas disponibles online son de la L a la XXL. Pero si tardas mucho, entonces verás que te vas a quedar sin tallas.

Completa tu look

Como en la web de Skeckers hay de todo, entonces puedes hacerte con zapatillas deportivas de distintos colores y con suela y ese confort que más caracteriza a estos zapatos gracias a la garantía de esta marca.

También puedes completar este pantalón con el gloflex bra para que tengas una parte superior que vaya perfecta.

Tienes así ropa para todos estilos. Tanto para mujer, hombre, niños, y la parte de descuentos, que debes visitar porque encontrarás cantidad de gangas que te encantarán y además en variedad de prendas, como zapatillas, zapatos de diversos tipos, complementos, chaquetas, y mucho más.

Te puedes hacer de Skechers Plus y tendrás más ventajas como tener el envío gratis y poder ganar 5 euros de descuento. Descúbrelo desde la página web y obtienes siempre beneficios. No tardes en adquirir esta prenda porque si no ya no la tendrás.