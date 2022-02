Si buscas zapatos llamativos Stradivarius tiene los tacones más chillones del mercado

Esta temporada los colores vivos están más de moda que nunca, así que en cuanto hemos visto los zapatos más llamativos de la nueva colección de Stradivarius se han ido directos a nuestra cesta de la compra. En color fucsia y disponibles en una gran selección de números, son unos zapatos estupendos para looks tanto de día como de noche.

Ahora que nos hemos acostumbrado a llevar zapatillas, a priori lo de ponernos zapatos de tacón no nos convence demasiado. Pero Stradivarius nos demuestra que la comodidad y la elegancia pueden ir de la mano. Además de tener un color llamativo que nos encanta, son unos zapatos muy cómodos, con los que podemos estar horas y horas sin que nos duelan los pies.

El tacón es de aguja y tiene 8,5 centímetros de altura. Confeccionados en material tejido, los zapatos tienen cierre con tira elástica al tobillo, lo cual es un gran punto a favor porque así los pies quedan bien sujetos y caminar resulta más cómodo.

A esto hay que sumar que tienen plantilla técnica flexible de espuma compuesta de látex, especialmente diseñada para ofrecer el máximo confort. ¿Qué más se puede pedir?

A la hora de combinar los zapatos, tenemos dos grandes posibilidades a nuestro alcance. Si no nos importa arriesgar a la hora de vestir y queremos ir a la última, podemos elegir prendas en colores vivos. Podemos apostar por unos pantalones estilo flare en color verde y una blusa blanca para armonizar el look.

O, ¿por qué no un total look rosa? Para ir a la oficina o salir a comer con las amigas, los zapatos de Stradivarius combinan a las mil maravillas con un vestido en color rosa pastel. Luego, le añadimos un bolso nude, ¡y tenemos el look perfecto!

Los nuevos zapatos destalonados de tacón en color fucsia de la nueva colección de Stradivarius son todo lo que necesitamos para crear looks elegantes, cómodos y llenos de vida esta temporada. Se van a convertir en nuestros mejores aliados para el día a día, y también para ocasiones especiales, como un evento o una boda.

Están disponibles en la tienda online por 25,99 euros, desde el número 35 hasta el 41. Por ahora están todos los números a la venta, aunque seguro que no tardan mucho tiempo en agotarse porque son unos zapatos fabulosos y con mucho estilo.