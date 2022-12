Shein versiona el vestido viral de Name The Brand, la marca de María Pombo

Shein ha presentado su propia versión del vestido viral de Name The Brand, una de las prendas favoritas de la marca de María Pombo. Puedes hacerte con un vestidazo por mucho menos de lo que imaginas, solo 11 euros te costará conseguir una prenda de ropa con la que brillar con luz propia. Si quieres llegar a cualquier fiesta convertida en toda una influencer no lo dudes, toma nota de este vestido de Shein, es un buen aliado de las fiestas más especiales.

El vestido viral de Name The Brand está de oferta en Shein

View this post on Instagram A post shared by MARIA POMBO (@mariapombo)

El gigante asiático Shein es el que ha creado un tipo de vestido que se ha convertido en una casi copia del que ha lucido María Pombo. La marca de ropa de la influencer es una de las más buscadas del país, gracias al poder de las Pombo hemos podido ver piezas que son realmente espectaculares en todos los sentidos.

El dorado es uno de los colores de moda que gracias a este vestido podemos ver brillar en muchos sentidos. Una buena opción para darle a nuestro día a día el acabado que buscamos, en unas fiestas en las que este tono será el que marque la diferencia. Una alternativa que nos podemos permitir todas.

El vestido de María Pombo tiene más detalles, es un buen básico que se caracteriza por poseer algunos elementos con los que destacar. El hecho de que sea cruzado estilizará muchísimo la figura. Una opción de lo más especial que será la que marcará la diferencia. De la mano de un tipo de prenda que se convertirá en una buena opción para estos días que corren.

Puedes hacerte con el vestido viral de Name The Brand a un precio de 89 euros. Una opción que puedes convertir en mucho menos si optas por comprar en Shein. La calidad no es la misma, pero el diseño es muy similar, con lo cual, podrás ser la mejor vestida de unos días de lo más especiales y festivos.

Es un vestido sin demasiados detalles que te costará solo 11 euros. Shein tiene esta prenda de ropa a un precio de saldo para alegrarte las fiestas y las celebraciones. Podrás conseguir el vestido de tus sueños por mucho menos de lo que parece. Busca en Shein un clon que ya es uno de los más deseados de estos días.