La blusa de cuadros de Name The Brand rebajada para llevar con unos mom jeans

Tenemos prendas elegantes que van perfectas con aquellas otras del armario. Un ejemplo es la blusa de cuadros de Name The Brand rebajada. Y es que es óptima para muchas ocasiones, desde ir a evento elegantes como a diario.

No te pierdas las señas de esta prenda y de qué manera comprarla en la web porque ahora además está de rebajas.

Cómo es la blusa de cuadros de Name The Brand

Es el top de cuadros vichy, escote cuadrado, manga abullonada y detalle de volante en el bajo. Una prenda exquisita que vas a preferir llevar en muchas ocasiones. puedes elegir tu talla y a comprar.

Destaca su cintura entallada, los colores y cuadros y las grandes mangas abullonadas que están de moda en la actualidad.

Te la pones con jeans tanto pitillo como de tipo mom. Así la tienes a diario para marcar estilo e ir a la moda. A su vez, es también la prenda ganadora para aquellos eventos donde debes ir más formal sea en una cena, por la noche, a tomar algo y en comidas al aire libre ahora que viene una de las mejores épocas del año.

Con qué está confeccionada

En concreto, es una blusa de calidad que está confeccionada en 65% Algodón y 35% Poliéster. Desde la web de NTB aconsejan cuidar esta prenda para que no se estropee antes de lo que debería hacerlo. Para esto debe lavarse a mano, no usar lejía, no usar secadora, planchar a baja temperatura y la limpieza en seco con percloroetileno.

La blusa rebajada en NTB

Ya podemos comprar esta camisa directamente en la web de Name The Brand. Y es que ahora está rebajada, pues antes costaba 69,95 euros y ahora la compras a 49 euros. la tienes en variedad de tallas, de la S a la XL, para que elijas la tuya de una forma realmente fácil.

Además en esta web hay otras prendas que combinan perfectamente con la blusa, como el pantalón Dolly camel que también está de oferta y cuesta 49 euros o la blazer Pearl que está a un precio de 109,95 euros.

Además en la misma web hay otras camisas que también son elegantes, como la blanca con nudo atado a la cintura, la blusa Laurent estampada ambas de oferta y con un precio final de 42 euros. En todo, caso, da una vuelta por esta web donde tienes variedad de prendas a tu alcance.