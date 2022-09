Estilo colegial y patchwork: Shein ‘vuelve al cole’ por todo lo alto

Lo bueno dura poco y eso es lo que ocurre precisamente con el verano. Atrás quedan las altísimas temperaturas y las vacaciones para volver a la rutina, razón por la que los colegios, las universidades y las oficinas ya se preparan para dar pistoletazo de salida a los meses venideros. Pero no todo es malo, y lo cierto es que septiembre suele venir cargado de novedades también en las firmas de moda más conocidas, como es el caso de Shein.

La marca se ha consolidado como una de las más demandadas en todos los rincones del planeta. Y no es para menos, ya que ofrece un sinfín de opciones estilísticas para todos los gustos y todos los cuerpos por precios de lo más asequibles. De esta manera, si quieres renovar tu armario de cara a la temporada de otoño-invierno en versión low cost, lo mejor es que visites la página web de Shein y te dejes deleitar por todas sus prendas. Y es que, todo su equipo se ha propuesto crear una perfecta colección cápsula, bautizada como Back to School, la cual reúne todas y cada una de las tendencias otoñales para hacer más llevaderos los nubarrones, los madrugones, y cómo no, las prisas mañaneras, para que la vuelta al cole y a las responsabilidades sea más fácil a golpe de ropa de estreno.

La campaña en cuestión se ha llevado a cabo en el campo de rugby de la Universidad Complutense de Madrid. Un enclave conocido por una gran parte de los estudiantes españoles en el que Shein ha vestido a sus modelos con una serie de looks basados en estilos colegiales con chalecos, minivestidos y tejidos denim y patchwork como grandes protagonistas. Como no podía ser de otra manera, esta nueva línea también cuenta con sudaderas y polos, ya que son prendas cómodas y aptas para el día a día, sobre todo si se quieren apaciguar las bajas temperaturas.

Pero, si algo llama la atención de esta nueva colección es, sin duda, la versatilidad de sus complementos a precios asequibles para todos los bolsillos y fáciles de combinar. Entre estos están los bolsos tipo totebag para meter ordenadores, cuadernos o cualquier material del día a día; las gorras de béisbol y los sombreros de pescador para hacer frente a los rayos solares de los primeros meses del otoño; las mochilas estampadas e incluso fundas de móvil a juego con los bolsos mencionados previamente. Por otro lado, en los pies, las reinas indiscutibles de la temporada serán las sneakers blancas, válidas para cualquier look, ya sea más elegante o más desenfadado, y sin duda un must have que nunca pasa de moda.

Todas las prendas de Back to School están ya disponibles en la página web y en la aplicación de Shein, con precios que van de los cuatro hasta los quince euros. Así que, corre a por ellas antes de que se agoten y otorga una segunda vida renovada a tu armario.