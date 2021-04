Sfera se inspira en un vestido mítico de Chanel para diseñar esta chaqueta de entretiempo

Chanel es la fuente de inspiración de una gran variedad de prendas esta temporada, Sfera ha sido capaz de copiar fielmente un vestido mítico de la firma de alta costura. Convertida en una chaqueta de entretiempo que nos permitirá salir a la calle con mucho estilo, ir a trabajar siendo las reinas de la oficina o crear instantes mágicos en noches infinitas. Si estás buscando una chaqueta de las que impresionan nada más verlas, elegantes, versátiles y con un toque glamuroso, toma nota de esta prende de Sfera inspirada en Chanel.

Chanel es la fuente de inspiración de Sfera para crear la chaqueta de entretiempo del momento

El estilo Chanel es un clásico atemporal que traspasa todas las fronteras posibles del tiempo y del espacio. Es una apuesta segura que hará las delicias de las amantes de la moda en estado puro. Vestir bien no significa gastar mucho dinero en ropa, marcas como Sfera son capaces de copiar las tendencias de las firmas de moda más lujosas a un precio muy bajo.

Esta chaqueta de entretiempo lo tiene todo. La mítica chaqueta de Chanel que ha sido clonada e incluso versionado en formato vestido data de los años 50-60 del siglo pasado. Esa vuelta al pasado es una realidad en este 2021. Podemos ver prendas que regresan de esa década, una de las más llamativas son los pantalones. Unos vaqueros de campana con esta chaqueta quedarán especialmente bien.

En blanco o en azul claro, elige el color que más te guste. El blanco y negro son dos tonos muy Chanel, la elegancia estará garantizada con una prenda de ropa que nos ayudará a destacar cualquier look. No obstante, Sfera piensa también en las mujeres que quieren apostar por marcar la diferencia. Un azul cielo, uno de los colores que rompe con esta tendencia Chanel, nos ayudará a crear un look igual de elegante con ese toque distintivo.

29,99 euros por esta chaqueta piqué con cintas que decoran una pieza icónica inspirada en Chanel. Si hay una chaqueta de entretiempo que hay que llevar esta temporada, sin duda alguna es esta de Sfera. La máxima representación de la elegancia convertida en low cost. Una primavera glamurosa es posible con la mínima inversión financiera. Chanel o Sfera a simple vista parecen prendas casi idénticas, lo único que las diferencia es el precio. Miles de euros en el caso de Chanel y menos de 30, la opción de Sfera para todas las mujeres, disponibles en todas las tallas y en dos colores distintos.