Las series que querrás ver sí o sí en diciembre con la manta en el sofá

La Navidad está a la vuelta de la esquina y este inminente puente de diciembre es el que muchos utilizan para decorar sus hogares con motivos navideños. No en vano, es el mes del año que más festivos tiene y eso siempre es un respiro que se agradece para descansar. Si eres de los que te encanta ponerte delante de la tele en el sofá, con tu manta de franela o de borreguito, presta atención al planazo que tenemos para ti. ¿Qué tal devorar el catálogo de tu plataforma de streaming favorita con tus series favoritas? No suena mal, ¿verdad?

Netflix, Amazon Prime, HBO, Filmin o Disney + ponen en liza sus mejores galas para estas últimas semanas del año, sabedores de que en los hogares se consume más televisión. El motivo es tan llano como que se pasa más tiempo en casa dado el aumento de fechas no laborables o de las vacaciones escolares de los más pequeño.

Sin ir más lejos, la empresa de la N roja se pone ‘guapa’ de cara a estrenar sus últimas novedades. Si a finales de noviembre introdujo la primera tanda de la esperada última temporada de The Crown, no te pierdas lo que está por venir. Aunque sin duda, el plato fuerte es el spin off de La Casa de Papel, que estará disponible a partir del 29 de diciembre. Sin duda, un plan perfecto para los amantes del gran robo de la banda de El Profesor y para los románticos del personaje de Berlín.

La competencia también ha trabajado duro. A Disney llega Delicate, la temporada 12 de la saga de terror Ryan Murphy, que en estos episodios cuenta con Kim Kardashian como una de sus protagonistas; mientras Movistar Plus+ apuesta por Sam Heughan, la estrella de Outlander, como reclamo principal.

A la estrella de la telerrealidad norteamericana se le une Emma Roberts a un reparto en el que también destacan Cara Delevigne, Michaela Jaé Rodriguez, Annabelle Dexter-Jones, Juliana Canfield y Zachary Quinto, de plena confianza de Murphy.

Se trata de una serie basada en la novela ‘Delicate Condition’ de Danielle Valentine, un atrapador thriller sobre una mujer que se convence de que una figura siniestra hará todo lo posible para asegurarse de que su embarazo nunca suceda.

Mientras tanto, si eres fan de los cotilleos que siempre deja la Casa Real Británica, no te puedes perder la mencionada The Crown. En este epílogo, el príncipe Guillermo intenta integrarse de nuevo en su vida en Eton tras la muerte de su madre al calor de su incipiente amor con Catalina Middleton.

Otras series que merecen muy mucho la pena, son: Los Farad, la nueva serie española de Prime Video, el regreso de Todos mienten con su temporada 2, la miniserie The Walk-In de Filmin, la temporada 35 de Los Simpson en Disney+ y la serie Percy Jackson y los Dioses del Olimpo.

¿Con cuál te quedas? Aunque, pensándolo mejor, para qué elegir si puedes verlas todas…