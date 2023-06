Será tu compra del año: Zara Home rebaja una falda larga multi posición

Hay prendas estilosas que podemos cambiar y parece que llevemos un mismo modelo cada día. Por esto Zara Home rebaja una falda larga multi posición.

Es un pareo de lino que llevarás como vestidos, falda con detalles y mucho más.

Zara Home rebaja una falda larga multi posición

Verás que está en dos colores y por esto podrás elegir el que te guste más según la ocasión. Es el pareo de lino para la playa que además permite hasta cinco posiciones diferentes.

De esta forma, la puedes llevar normal y cruzada, en forma de vestido largo con un cuello halter atado siendo entonces una prenda totalmente distinta, también dejando este lazo para atar en la parte de la izquierda siendo una falda estilosa, y mucho más.

Cada posición está explicada de manera que no cuesta nada ponérselo según un modelo distinto a diario. Te compras una prenda y tienes cinco diferentes, algo que vale la pena y que seguro triunfa en esta temporada estival.

Cómo podemos cuidar de esta falda larga

Está confeccionada en 100% lino y entre sus cuidados, debe lavarse a máquina max. 30ºc. siempre con centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110 º c, no usar secadora, lavar y planchar al revés. Mira bien las especificaciones de la etiqueta que explican de qué forma puede hacerse, pues el lino es un material fantástico y fresquito para el verano pero quizás algo más complicado de mantener.

En dos colores

Si te gusta esta falda y vestido pareo, la puedes tener en dos colores diferentes. Son básicos, en blanco y negro, ideales para este verano y otros.

El blanco resulta muy elegante y también te lo puedes poner como falda pareo para ir a la playa esta temporada. con sandalias planas y bolsos, que puedes comprar en Zara, tienes la mejor prenda para ir con mayor estilo.

En color negro, cuando se convierte en vestido, es el preferido para las cenas y las salidas nocturnas y como falda la tienes para combinar con tops y bodys encima.

Dónde se compra

Está en la web de Zara Home donde hay accesorios y prendas siempre muy cómodos. Su precio es de 29,99 euros, y las tallas que puedes adquirir son s-m y m-l, es el tuyo y debes escoger tanto el color como tu talla para tener la prenda más versátil que vas a ver este verano ya en tu casa. no te lo pienses o se agota.