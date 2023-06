Fichamos la falda-pareo de Lefties que hace cuerpazo y cuesta sólo 12 euros

Hay prendas estilosas de verano que nos encantan. Es el caso de la falda-pareo de Lefties que hace cuerpazo. En general verás que es una prenda top y que está relacionada con la piscina y la playa. Pero puedes lucirla también en eventos informales o formales gracias a una interesante propuesta de la colección de Lefties. Hablamos de esta falda de denim ligero, una de las mejores alternativas para tus salidas en días o noches calurosas.

Esta opción destaca por sus diversos detalles como su lazada lateral que permite sujetarla fácilmente para que se adapte a la silueta de tu cuerpo. Está confeccionada en un tejido de mezcla de lino muy cómoda, por lo que podrás llevarla puesta durante horas sin sentir molestias.

Cómo es la falda-pareo de Lefties que hace cuerpazo

Dos colores muy de moda

La falda pareo de denim ligero de Lefties también sobresale por la elección de dos tonos que serán tendencia estas semanas. Independientemente de cuál escojas, el arena o el índigo, tendrás la confianza de que es uno de los que están de moda.

Mientras que con el arena pasarás desapercibida, con el índico llamarás la atención de quienes te rodean. Te pones ambos con alpargatas, sandalias planas y hasta con zapatos de tacón si lo deseas.

Materiales de composición

Este producto es elaborado con una mezcla única de viscosa 52% y lino 48%, que hace que sea agradable a la piel y fácil de cuidar. Y vas así totalmente fresca para este verano.

Puedes lavarlo a mano a una temperatura máxima de 30° C y plancharlo a una temperatura máxima de 110° C. Para conservarlo, recomiendan no aplicarle lejía ni blanqueador; tampoco limpiarlo en seco o usar secadora porque esos procesos lo arruinarían.

Precio y tallas

El precio del artículo en cuestión es de sólo 12,99 euros, una inversión mínima considerando la calidad de esta falda que te quedará estupendamente. Cuando vayas a comprarla, tienes que seleccionar una de las numerosas tallas disponibles que van desde la 34 hasta la 46. Así tienes variedad y te pones la que te quede mejor.

Suponiendo que no estés segura, échale un vistazo a la guía de tallas de su página web para no fallar al seleccionar una.

Sabes que puedes comprar esta falda en ambos colores en la web de Lefties pero también en la tienda física. Y para ello sólo debes mirar bien si está disponible tal como especifican de forma online.