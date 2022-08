Seis bikinis de Calzedonia que no pueden faltar en tu cesta de rebajas

El verano ha comenzado, y con él, las rebajas propias de estas fechas. Con el paso de las semanas, y hasta la llegada de agosto, algunas prendas van reduciendo su precio de manera gradual hasta convertirse en verdaderos chollos para los compradores. Este es el caso de los bikinis, unos de los must have que no pueden faltar en tu armario de cara a la época estival, y que ahora gozan de un descenso en sus precios que no ha pasado desapercibido en el panorama social.

Si hay una marca que cuenta con piezas de baño para todos los gustos, esa es Calzedonia. La empresa italiana se ha consolidado como una de las favoritas a la hora de encontrar bikinis y bañadores cómodos e ideales. Y es que, en la página web existen una infinidad de opciones diferentes, las cuales combinan los cortes y colores más trendy del momento. Si prefieres lo clásico, la forma de triángulo será tu mejor aliada. Más aún teniendo en cuenta que puedes encontrar bikinis de este tipo por tan solo 15 euros de manera online y en un montón de tonalidades, pudiendo incluso escoger uno que tenga push up para realzar la zona del pecho.

Por otro lado, los bikinis palabra de honor son otra de las variantes que nunca pasa de moda pese al paso del tiempo. Aunque Calzedonia ha querido reinventarse, creando una nueva gama que combina estampados étnicos e incluso tejidos mullidos que consiguen realzar la figura y dar más actualidad a un corte que siempre ha estado muy presente. Para las más atrevidas están las formas balconette, aquellas que realzan la forma del pecho con un acabado corsetero de lo más reclamado en los últimos meses, el cual puedes combinar con estampados de todo tipo.

Pero, si hay una forma que ha cobrado todo el protagonismo de cara a los últimos meses, es, sin duda, la asimétrica. Ya sea en vestidos, como en tops o bikinis, el hecho de que cuenten con únicamente una manga les hace más atractivos de lo normal, razón por la que en Calzedonia se han puesto manos a la obra para seguir de cerca la petición de sus compradores y elaborar una serie de piezas ideales con unos colores vivos y llenos de alegría, perfectos para estas fechas.

Otro de los tejidos que han acaparado la primera plana en todas las firmas durante los últimos años, son aquellos confeccionados en crochet. Tanto el punto como el ganchillo son un gran reclamo para cada vez más consumidores, y, aunque resulte un tanto extraño que un bikini cuente con esa textura, lo cierto es que cada vez son más los trajes de baño que pueden encontrarse así en el mercado. Como no podía ser de otra manera, Calzedonia también ha seguido de manera fiel esta moda al incorporar en su catálogo una serie de opciones de lo más étcnicas y coloridas. ¿Las has visto ya todas?